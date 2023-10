Alan Wake 2, il supporto al DualSense su PS5 spiegato da Remedy Entertainment

Su PC invece sarà dura

Se avete letto i requisiti PC di Alan Wake 2, saprete che non sarà affatto semplice far girare il gioco in maniera ottimale, a meno che non si possieda una configurazione di fascia alta e non si decida magari di rinunciare al ray tracing.

Purtroppo la sensazione è che anche Remedy abbia fatto affidamento sulle tecnologie di upscaling per semplificare i lavori di ottimizzazione, sempre a giudicare dallo schema dei requisiti, ma potremo giudicare i risultati solo fra qualche giorno.