Call of Duty: Warzone, oltre 50 milioni di giocatori: Activision ringrazia tutti

Call of Duty: Warzone ha superato i 50 milioni di giocatori: lo ha annunciato Activision con un post su Twitter, ringraziando gli utenti per questo nuovo traguardo.

"Oltre 50 milioni di giocatori", recita il tweet. "Grazie ai giocatori di Call of Duty: Warzone per essersi lanciati insieme a noi." Il riferimento è naturalmente allo screenshot selezionato per l'occasione, che mostra appunto il lancio dei personaggi all'inizio del match.

La notizia del nuovo record arriva a poche ore dal ripristino della modalità trio, reinserita nel pacchetto dopo la rimozione per via delle tante polemiche suscitate da tale scelta.

L'entusiasmante progressione del battle royale prodotto da Activision sembra del tutto identica a quella di Apex Legends, che ha superato quota 50 milioni di giocatori in 28 giorni.

Bisognerà vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, ma soprattutto quale sarà l'impatto rispetto agli altri titoli competitivi gratuiti attualmente disponibili su PC, PlayStation 4 e Xbox One.