Control: la Ultimate Edition annunciata con un trailer, includerà l'upgrade next-gen

Control sarà disponibile con una Ultimate Edition a partire dal 27 agosto su Steam e dal 10 settembre su Epic Games Store, PlayStation 4 e Xbox One: lo ha annunciato Remedy Entertainment con un trailer.

A pochi giorni dall'ufficializzazione della data di uscita di AWE, la seconda espansione di Control, l'eccellente action shooter vede dunque la conferma di un pacchetto definitivo che includerà sia il gioco che le due espansioni.

L'insider Shinobi ha fatto notare una cosa molto interessante: solo gli utenti che acquisteranno l'Ultimate Edition di Control avranno diritto all'upgrade gratuito per PS5 e Xbox Series X, mentre chi possiede l'edizione standard immaginiamo dovrà pagare.

In Control vestiamo i panni di Jesse Faden, nuovo Direttore del Federal Bureau of Control, un'agenzia governativa che si occupa di individuare, catalogare e studiare qualsiasi fenomeno paranormale.

Un giorno, però, un'entità proveniente da un'altra dimensione, il Sibilo, riesce a far breccia nella sede dell'agenzia e prende il controllo della maggior parte degli agenti, trasformando l'enorme edificio in una trappola mortale.

