D&D: serie TV live-action realizzata dallo scrittore di John Wick per un report

Secondo un report di Variety, Derek Kolstad - scrittore del franchise John Wick - scriverà e svilupperà un pitch per una serie TV live-action basata sull'universo narrativo di D&D (Dungeons & Dragons). Kolstad, che sta scrivendo anche The Falcon and the Winter Soldier per Disney Plus, ha il compito di creare una storia che catturi gli aspetti più cruciali del franchise attraverso una "lente live-action". Pare però che non sia l'unico progetto dedicato a D&D. eOne, lo studio cinematografico di Hasbro, è anche in trattativa per la creazione di altri prodotti ancora non annunciati.

Tra il 2000 e il 2012 sono stati realizzati tre film basati su D&D, inoltre un film con Chris Pine è stato annunciato a dicembre ed è atteso per il 2022. Questo lungometraggio è rimasto nel limbo per lungo tempo, ma ora è nelle mani dei registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

Per quanto riguarda la serie in lavorazione presso lo scrittore di John Wick, in ogni caso, i dettagli sono alquanto scarsi. Pare però che lo scopo sia attirare l'attenzione dei nuovi fan che hanno iniziato a dedicarsi a D&D nel corso della pandemia di COVID-19.

