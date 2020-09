Everywhere, il nuovo gioco del creatore di GTA, potrebbe uscire nel 2021

Everywhere, il gioco del creatore di GTA che ha ricevuto oltre 40 milioni per essere sviluppato, potrebbe uscire nel 2021. Alcuni utenti di Reddit lo hanno scoperto parlando di un camper con un gigantesco logo sul fianco fotografato da John Linden, ex Studio Head di Activision Blizzard.

Adesso che sappiamo cosa sia Everywhere, ovvero il rivale di GTA creato da Leslie Benzies che ha ottenuto fondi per 42 milioni, possiamo cominciare a farci delle domande. Come, per esempio, quando esce?

La risposta sembra arrivare in maniera molto poco ufficiale da Reddit dove un utente ha postato uno stralcio di una conversazione che avrebbe avuto con John Linden, ex Studio Head di Activision Blizzard, ora CEO di Mythical Games, in merito ad una foto di un camper che ha postato. Sul cassone, infatti, capeggiava un gigantesco logo di Everywhere.

Alla domanda "ero curioso di sapere cosa fosse quel logo "Everywhere" sul camper" Linden avrebbe risposto senza troppi giri di parole: "È un nuovo videogioco che sarà pubblicato il prossimo anno dal creatore di GTA. Si spera il prossimo anno! :)".

E dato che Linden e Benzies sono amici, il CEO di Mythical ha passato il weekend ospite con la famiglia all'interno del camper dell'ex creatore di GTA. Da qui la foto nei deserti dello Utah.

Un modo curioso per conoscere informazioni segrete, ma che sembrerebbe genuino. Pensieri? Everywhere arriverà davvero nel 2021? Cosa vi aspettate?