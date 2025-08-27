Famitsu ha pubblicato la prima recensione di Hell is Us, ed ecco com'è andata

Sull'ultimo numero della rivista Famitsu è stata pubblicata la prima recensione di Hell is Us, l'interessante action adventure prodotto da Nacon che arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 4 settembre.
Com'è andata? Bene ma non benissimo, diciamo: rispetto a quelli che sono gli standard della testata giapponese, solitamente molto larga di maniche, il 31/40 totalizzato da Hell is Us non sembra indicare un grandissimo entusiasmo da parte dei quattro redattori, che hanno assegnato al gioco tre 8 e un 7.
- Hell is Us (PS5, Xbox Series) - 8/8/8/7 [31/40]
- SHUTEN ORDER (Switch) - 9/8/9/8 [34/40]
Sul numero 1912 di Famitsu è stato recensito soltanto un altro gioco, Shuten Order per Nintendo Switch, che ha fatto leggermente meglio con i suoi due 9 e due 8, per un totale di 34/40.
Come andrà in occidente?
È capitato a volte che i voti di Famitsu non rispecchiassero l'opinone della stampa internazionale, specie in merito a determinate produzioni giapponesi, dunque per Hell is Us la partita è ancora decisamente aperta ed è possibile che le valutazioni occidentali del titolo di Rogue Factor si rivelino migliori.
Il gioco sembra in effetti molto interessante, grazie anche ad alcune accortezze in merito all'interfaccia: non ci sono un radar o una bussola a guidare la fase esplorativa né indicatori che ci conducano alla prossima missione, ad esempio.
Scopriremo come stanno le cose non appena scadrà l'embargo ufficiale sulle recensioni di Hell is Us, che immaginiamo non sia stato fissato troppo in là rispetto alla data di lancio, che come detto è ormai imminente.