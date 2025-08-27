Famitsu ha pubblicato la prima recensione di Hell is Us, ed ecco com'è andata

Sull'ultimo numero della rivista Famitsu è stata pubblicata la prima recensione di Hell is Us, l'interessante action adventure prodotto da Nacon che arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 4 settembre.

Com'è andata? Bene ma non benissimo, diciamo: rispetto a quelli che sono gli standard della testata giapponese, solitamente molto larga di maniche, il 31/40 totalizzato da Hell is Us non sembra indicare un grandissimo entusiasmo da parte dei quattro redattori, che hanno assegnato al gioco tre 8 e un 7.

Hell is Us (PS5, Xbox Series) - 8/8/8/7 [31/40]

SHUTEN ORDER (Switch) - 9/8/9/8 [34/40]

Sul numero 1912 di Famitsu è stato recensito soltanto un altro gioco, Shuten Order per Nintendo Switch, che ha fatto leggermente meglio con i suoi due 9 e due 8, per un totale di 34/40.