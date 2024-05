La nuova gamma Samsung TV arriva in Italia: ecco tutte le novità e i prezzi

Samsung ha presentato la gamma di TV per il 2024 che arriveranno in Italia, nel segno della tecnologia Mini LED e dell'8K.

In occasione dell'evento Unbox & Discover, Samsung ha annunciato l'arrivo della nuova gamma di TV in Italia, che sarà disponibile nei negozi dal prossimo 15 maggio, a partire dal modello di punta, il Neo QLED QN900D presentato al CES 2024 che porta in dote un nuovo processore votato all'intelligenza artificiale e un design ultrasottile.

Non mancano poi i modelli OLED aggiornati ed equipaggiati con i rivestimenti anti-riflesso, con tanto di una nuova serie entry level. Novità anche sul fronte del 4K e per la serie The Frame. Ecco tutti i dettagli sulla nuova gamma di TV Samsung.

Top di gamma tra 8K e IA La gamma Samsung Neo QLED 8K L'ammiraglia della casa coreana è rappresentata ancora una volta dal Neo QLED 8K, già presentato al CES di Las Vegas, ed in particolare dal nuovo QN900D con tecnologia Mini LED e caratterizzato dall'Infinity Air Design che porta in dote un nuovo piedistallo che sembra far fluttuare il sottilissimo display nell'aria, anche grazie al box esterno slim one connect che integra tutta l'elettronica.

Rispetto allo scorso anno, Samsung dichiara che le zone di local dimming sono aumentate di 1,5 volte, senza tuttavia specificare il numero. Il pannello ha poi un refresh rate fino a 120 Hz con supporto a VRR, AMD Freesync Premium Pro e la funzionalità Motion Xcelerator che spinge la frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz quando è collegato a un PC compatibile. Il comparto audio è sostenuto dal sistema Dolby Atmos da 6.2.2 canali, tutti integrati sul pannello. Il vero protagonista del QN900D è però il nuovo processore NQ8 AI Gen 3, che integra ben 512 reti neurali, ognuna delle quali specializzata nel miglioramento dell'audio e del video. Da cui nascono tutte le funzionalità come l'upscaling 8K o l'AI Motion Enhancer Pro che rende più fluide le scene in movimento, nonché tutte le funzioni relative al risparmio energetico. La serie QN900D è disponibile nei tagli da 65, 75 e 85 pollici con prezzi rispettivamente di 5.499 Euro, 7.499 Euro e 9.999 Euro. Il Samsung QN900D e il nuovo Music Frame Subito dopo arriva la serie Neo QLED QN800D, ancora con tecnologia Mini LED 8K ma accompagnato dal processore NQ8 AI Gen2, aggiornato con 256 reti neurali, e da un design meno "aggressivo" rispetto al top di gamma. Rimangono invariate le funzionalità che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni come AI Motion Enhancer, Adaptive Sound Pro e Active Voice Amplifier Pro.

La serie QN800D è disponibile nei tagli da 65, 75 e 85 pollici con prezzi rispettivamente di 3789,99 Euro, 5.299 Euro e 7.999 Euro.

La gamma OLED La gamma Samsung OLED Sul fronte dei pannelli organici la serie di punta è la nuova S95D con pannello QD-OLED di Samsung, caratterizzata dal nuovo rivestimento anti-riflesso in grado di "assorbire" la luce esterna in un modo che è possibile apprezzare solo dal vivo ma che, fidatevi, funziona a dovere.

Il versante specifiche porta in dote il nuovo processore NQ4 AI Gen2 con 20 reti neurali con funzionalità basate sul deep learning come l'upscaling e l'Active Voice Amplifier Pro. Anche in questo caso l'elettronica è relegata al box esterno, mentre il display è un 120 Hz con modalità 144 Hz una volta collegato al PC. Non mancano VRR, AMD Freesync Premium Pro e sistema Dolby Atmos da 4.2.2 canali.

I tagli disponibili sono 55 pollici a 2.499 Euro, 65 pollici a 3.299 Euro e 77 pollioci a 4.799 Euro. Il nuovo Samsung S95D In arrivo poi i nuovi OLED S90D e S85D: la serie S95D sarà disponibile nei tagli da 48, 55, 65, 75 e 83 pollici, con i formati da 48 e 83 che utilizzano pannelli LG. La serie S85D sarà invece completamente targata Samsung nei tagli da 55, 65 e 77 pollici. Questi modelli arriveranno però tra qualche settimana e al momento i prezzi non sono ancora stati resi noti.

La serie 4K La gamma Neo QLED 4K Il Mini LED fa da padrone anche sul fronte dei 4K con il modello di punta QN90D, equipaggiato con processore NQ4 AI Gen2 e display fino a 144 Hz con ben quattro ingressi HDMI 2.1. Le funzionalità sono sostanzialmente quelle del top di gamma OLED, con supporto a AMD FreeSync Premium Pro e Dolby Atmos da 4.2.2 canali.

Il 43 pollici parte da 1.299 Euro, fino ad arrivare all'85 pollici da 4.999 Euro. Segue la serie QN85D con risoluzione 4K e refresh rate da 120 Hz, Dolby Atmos a 2.2 canali e lo stesso processore NQ4 AI Gen2. I prezzi in questo caso vanno dai 1.499 Euro del 55 pollici ai 2.199 Euro del 65 pollici.

The Frame e Music Frame La gamma The Frame Samsung rinnova anche la gamma The Frame dedicata alle opere d'arte che, appunto, porta in dote la modalità Art Mode che abbassa il refresh rate da 120 a 60 Hz quando si visualizza un quadro, così da favorire il risparmio energetico, disponibile per i modelli da 55 pollici in su. La gamma del 2024 è poi accompagnata dalla certificazione Pantone Validated e dall'ultima versione di TizenOS.

The Frame è disponibile nei tagli da 43'' a 1.199 Euro e arriva fino all'85'' a 4498.99 Euro. Il nuovo Music Frame Sul fronte dell'audio la novità più interessante è rappresentata dal Music Frame, uno speaker wireless ispirato alla gamma TV The Frame che può essere appeso come un quadro o posizionato come una cornice. Music Frame è caratterizzato da un sistema a due canali con supporto a Dolby Atmos e alla funzionalità Q-Symphony. Il prezzo di listino è fissato a 499 Euro. Completano l'offerta le soundbar Q990D, S800D e S700D con supporto a Dolby Atmos e Q-Symphony.