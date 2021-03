Monster Hunter Rise: gameplay, tutorial e altri dettagli da un nuovo evento

Capcom ha tenuto un nuovo evento dedicato a Monster Hunter Rise per mostrare il gameplay del gioco in azione, parlare di alcune meccaniche base tramite dei tutorial video e rispondere ad alcune delle domande più frequenti sul gioco per voce del director Yasunori Ichinose. Insomma, si tratta di contenuti molto diversi da quelli visti durante l'evento di ieri, meno generali e più incentrati sul gioco vero e proprio.

Trovate uno dei video in testa alla notizia e gli altri tre qui di seguito:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Monster Hunter Rise sarà pubblicato su Nintendo Switch il 26 marzo in tutto il mondo. A inizio 2022 arriverà anche la versione PC, di cui non si conoscono le caratteristiche esclusive. L'11 marzo 2021 i possessori di Nintendo Switch potranno giocare con la seconda demo.