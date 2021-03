PS5 fatta d'oro: video svela l'unboxing della console da 9.500 euro

PS5 viene venduta a peso d'oro oramai. Non intendiamo letteralmente, almeno non in tutti i casi. Questa volta, però, l'espressione non è del tutto scorretta. Uno YouTuber - Simon "Miniminter" Minter - ha infatti acquistato una PS5 fatta d'oro da 24 carati dal costo di circa 9.500 euro. Il produttore di questa versione è la nota compagnia Truly Exquisite. Il bundle di PlayStation 5 include anche due controller DualSense e un headset 3D Pulse, anch'essi rivestiti d'oro. Ovviamente, l'YouTuber ha registrato l'unboxing e ha condiviso il video sul proprio canale.

Come possiamo vedere nel filmato, la confezione che protegge questa PS5 fatta d'oro non è solo di qualità, ma è anche personalizzata sulla base dell'acquirente. Il vero impatto è però l'apertura, quando possiamo vedere la console ricoperta d'oro. L'effetto è certamente incredibile, ma uno dei primi problemi di cui lo YouTuber si rende conto è riuscire a non sporcarla con le impronte digitali. Inoltre, il peso dei DualSense pare essere sensibilmente superiore per colpa della copertura in oro.

Se una PS5 fatta d'oro non è di vostro gusto, sappiate che Truly Exquisite vende anche versioni in oro rosa da 18 carati e in platino, ad un prezzo leggermente superiore. Le console sono disponibili sia in formato digitale che in formato disco, con quest'ultimo modello venduto a un prezzo superiore, ovviamente.

Le PlayStation 5 non sono semplici da trovare in questo periodo, ma Truly Exquisite ne ha ancora a disposizione: in totale ci sono 250 pezzi, quindi nel caso nel quale vogliate fare vostra una PS5 fatta d'oro, non dovete perdere l'occasione. Incredibilmente, per il momento potrebbe essere il modo più semplice (ma non più economico) per acquistare una PlayStation 5.

