Resident Evil 4 sfiora il perfect score nei voti di Famitsu

Resident Evil 4 ha sfiorato il perfect score nei voti di Famitsu: la recensione del remake Capcom, pubblicata sul numero 1791 della rivista giapponese, ha infatti espresso come valutazione un 10 e tre 9, per un totale di 37/40.

Resident Evil 4 (PS5, PS4, Xbox Series) - 9/9/10/9 [37/40]

Winning Post 10 (PS5, PS4, Switch) - 8/8/9/8 [33/40]

In effetti è un periodo di sole buone notizie per il rifacimento dell'avventura di Leon Kennedy, che a quanto pare ha totalizzato vendite per oltre 3 milioni di copie nei primi due giorni, facendo registrare risultati davvero importanti per il franchise.

Grazie a questi numeri, infatti, la serie di Resident Evil supera i 135 milioni di copie vendute finora, ma siamo sicuri che ci sia ancora parecchio margine di crescita per Resident Evil 4, che secondo il noto ex leaker Dusk Golem potrebbe arrivare tranquillamente a cinque milioni di copie entro un mese.

Completamente ridisegnato sul piano tecnico grazie all'uso del potente RE Engine, ma migliorato anche in termini di gameplay e narrazione, questo remake ci ha decisamente convinto, come scritto nella recensione di Resident Evil 4.