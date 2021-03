The Elder Scrolls Online: il trailer di Flames of Ambition, il primo DLC dei Cancelli dell'Oblivion

In concomitanza con la sua pubblicazione, Bethesda ha pubblicato un nuovo trailer di The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition, per PC e Mac. Si tratta del DLC che dà il via alla storia annuale del 2021, i Cancelli dell'Oblivion. Assieme all'espansione, lo studio di sviluppo ha pubblicato l'aggiornamento 29 che introduce una serie di novità e miglioramenti gratuiti per tutti i giocatori, tra cui il sistema Champion ripensato per i giocatori di alto livello. Flames of Ambition e l'aggiornamento 29 arriveranno su Xbox One e PlayStation 4 il 16 marzo.

All'interno del DLC e nell'aggiornamento del gioco base, i giocatori troveranno due nuovi dungeon (Black Drake Villa e The Cauldron), nuove ricompense, tra cui set di oggetti, obiettivi e collezionabili, l'aggiornamento per il sistema Champion e schede personaggio migliorate.

In Black Drake Villa, i giocatori si alleeranno con l'avventurosa elfa dei boschi Eveli Sharp-Arrow e andranno alla ricerca degli archivi segreti della tenuta, ora rifugio di mostri e piromani. Per maggiori informazioni su Black Drake Villa, i giocatori possono consultare il sito di ESO.

In The Cauldron, la setta della Waking Flame ha imprigionato gli abitanti del luogo e sta ora scavando nelle rovine di una miniera dimenticata da tempo. Con l'aiuto della dremora Lyranth, i giocatori dovranno farsi strada tra bestie daedriche e seguaci, liberare i prigionieri e mettere fine ai loro piani. Per maggiori informazioni su The Cauldron, i giocatori possono consultare il sito di ESO.

Con il sistema Champion riprogettato, i giocatori potranno adattare meglio i personaggi al proprio stile di gioco grazie a tre gruppi di costellazioni. I cambiamenti introducono inoltre la barra campione, che permette di accumulare fino a quattro benefici passivi per ogni costellazione.

Oltre al nuovo sistema Champion, l'aggiornamento 29 include altri miglioramenti e correzioni, tra cui schede personaggio rivisitate che mostrano statistiche avanzate. I giocatori potranno così notare meglio come i cambiamenti del personaggio (tramite Champion Point, abilità, equipaggiamento o attributi) ne modifichino l'efficacia.