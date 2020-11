The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mod inserisce i contenuti di Hyrule Warriors: L'era della calamità

Un modder, banan039, si è divertito a inserire i contenuti di Hyrule Warriors: L'era della calamità in The Legend of Zelda: Breath of the Wild tramite mod, completandone sostanzialmente il mondo di gioco.

Con la mod installata, lì dove solitamente in The Legend of Zelda: Breath of the Wild si trovano rovine e macerie, ora ci sono dei ridenti villaggi. Diciamo che l'atmosfera non ne viene arricchita più di tanto. Anzi, l'aggiunta cozza un po' con lo scenario. Prendete questa mod come una scusa per tornare a giocare, oppure per visitare alcuni luoghi di L'era della calamità senza dover uccidere migliaia di nemici.





Per scaricare la mod, chiamata Hyrule Rebuild Attempt, visitate la sua pagina ufficiale. Considerate che è ancora in beta, quindi che non è ancora definitiva. La descrizione ufficiale parla di 260 nuovi edifici completi di collisioni, di Colosseo restaurato e di aree ancora non completate ma completamente giocabili.