The Sims 4: arrivano i Kit, le nostre considerazioni

Eravamo tutti convinti, noi e l'intera community Simmer, che dopo l'uscita di Fenomeni Paranormali non avremmo visto presto altre espansioni per The Sims 4 e invece Maxis ed Electronic Arts hanno rilasciato per PC e console il 2 marzo 2021 tre nuovi Kit: Moda retrò, Cucina di campagna e Pulizie di primavera . I Kit sono un nuovo taglio di espansioni, ancora più piccoli degli Stuff Pack, venduti singolarmente a 4,99€ l'uno. Vi parliamo più approfonditamente del loro contenuto in questo speciale.

La meccanica più interessante è legata agli ammassi di polvere perché da questi si potranno generare dei piccoli conigli di polvere . Questi mucchi di lanugine sono decisamente più carini di quelli che si formano nella nostre case e diventeranno vere e proprie bestioline con cui interagire. Certo, se siete misofobici (o semplicemente senza cuore) potrete aspirarli o addirittura calpestarli... ma se non resisterete ai loro occhi a bottoncino allora potrete nutrirli con altra polvere, stringere un rapporto di amicizia, dargli un nome ma soprattutto chiedere loro di cercare oggetti di valore in casa . I conigli di polvere torneranno da voi con oggetti dimenticati sotto al letto o smarriti tra i cuscini del divano o, meglio ancora, con degli spiccioli. Diventare amici dei conigli di polvere vi permetterà di ospitare la bestiolina in casa senza che scompaia in seguito a delle pulizie, insomma: non dovrete tenere la casa lercia solo per godere della compagnia del vostro coniglio di polvere. Interessante notare come più una casa è affollata più questa si sporcherà ; la combo bambini e animali domestici impatta in modo decisamente potente sulla pulizia generale!

I tre kit rilasciati si concentrano singolarmente su un diverso elemento di The Sims 4: Moda Retrò è tutto dedicato al CaS, in particolare a vestiti sportivi dal sapore decisamente anni '80; Cucina di campagna comprende una cucina in stile country completa di ogni elemento e infine, Pulizie di primavera introduce un piccola dinamica di gioco dedicata alle pulizie, in particolare alla polvere . Se sui primi due ci sono davvero poche parole da spendere, visto che sostanzialmente sono vestiti e mobili, più interessante è il terzo. Installando Pulizie di primavera (intitolato in originale " Bust the Dust ", molto più simpatico) avremo modo di attivare la dinamica della polvere e della sporcizia, legata ad aspirazioni, umore, oggetti e interazioni uniche. Già nella modalità Crea un Sim avremo modo di vedere le due nuove aspirazioni per i nostri Simmini: sotto la macrofamiglia Luogo potrete trovare "perfettamente immacolata" e "favolosamente lurida", aggettivi riferiti alla propria casa ovviamente, e gli obiettivi legati a queste due aspirazioni sono abbastanza intuibili già dal nome delle aspirazioni stesse. A questo punto non vi resta che comprare un aspirapolvere e un aspirabriciole ai vostri Sim per dar loro modo di fare le pulizie come si deve. Capirete quanto la casa è pulita in base all'aspetto di mobili e pavimenti: se vedrete delle stelline luccicanti in stile pubblicità del Mastrolindo vorrà dire che la vostra casa è pulita ma mano a mano che la vivrete, vedrete comparire macchie sui banconi e ammassi di polvere sul pavimento. Potrete sempre controllare lo stato della polvere con l'apposita interazione, vedendo i Sim dar vita ad una buffa animazione passando il proprio dito sulle superfici e controllando scrupolosamente se vi è rimasto qualcosa attaccato.

Un grande potenziale

A fronte dei seguenti contenuti è inevitabile soffermarsi a riflettere sui kit, intesi come tipologia d'espansione. Se seguite la nostra copertura di The Sims 4 sin dal lancio del gioco conoscerete probabilmente l'opinione di chi scrive e ha curato provati e recensioni per tutti questi anni: non abbiamo infatti mai trovato problematica l'offerta delle espansioni di The Sims 4 perché nonostante la somma totale di tutti i Stuff/Game/Expansion pack disponibili non sia irrisoria è vero anche che la possibilità di usufruire di bundle e sconti significativi nel corso degli anni c'è sempre stata e, ancora più importante, la mancanza di un'espansione non pregiudica l'esperienza di gioco; non è detto che per godere appieno di the Sims 4 sia necessario possederle tutte, semplicemente si farà a meno di determinati quartieri e dinamiche di gioco. Questi Kit però mescolano le carte in tavola in modo significativo e, per quanto abbiamo accolto con piacere questi mini pacchetti, non siamo convinti appieno che il reale potenziale di questi add-on verrà seriamente sfruttato in futuro.

Sviluppare Kit focalizzati su singoli aspetti del gioco ci fa capire come i ragazzi di Maxis siano consapevoli che i giocatori di The Sims non sono tutti uguali e che ognuno predilige un determinato aspetto dell'esperienza; avere quindi Kit solo per il CaS, solo per la modalità Costruisci e Compra e piccole dinamiche di gioco aggiuntive è molto interessante... ma se questa logica fosse ampliata a tutte le espansioni? Partendo dall'assunto che i 4,99€ sono corretti solo per il Kit di gameplay e difficilmente giustificabili solo per un po' di vestiti o una cucina (per noi il prezzo giusto sarebbe stato tra i 1,75€ e i 2,50€ ), a questo punto perché non prendere in considerazione, oltre all'aggiungere materiale, anche scorporarlo dalle espansioni più grandi? Perchè se troviamo corretta l'intuizione di dividere i Kit in tre tipologie diverse proprio basandosi sulle "macro-preferenze" della community, allora questo dovrebbe valere anche per gli altri DLC.

È vero che alcune espansioni presentano aspetti molto interconnessi tra di loro ma è anche vero che certi elementi possono essere facilmente venduti a parte: magari vorreste poter costruire delle abitazioni in riva al mare ma senza utilizzare la dinamica delle Sirene o possedere un guardaroba contemporaneo senza sentire la necessità di giocare con gli appartamenti o ancora, perché no, vi stuzzica l'idea di poter costruire una casa tradizionale giapponese ma non ve ne frega nulla degli sport invernali. Questo, con una visione retroattiva, sarebbe un cambio di marcia importante per il franchise che sicuramente espone il brand ad un negozio più affollato e confusionario ma potrebbe al contempo mettere a tacere un po' di malumori tra la community, anche se dubitiamo che la potenzialità dei kit verrà sfruttata in questo modo; è molto più probabile che vedremo delle "semplici" espansioni di contenuto e nulla più. L'uscita dei Kit fa certamente sorgere, in ultimo, un grande quesito: Maxis ha deciso di aggiungere questi mini pacchetti perché l'uscita di The Sims 5 è ancora lontana o siamo invece al canto del cigno e stiamo assistendo alla stretta decisiva per spremere l'ultima goccia del brand?