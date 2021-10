Thrustmaster T248, la recensione di un volante e una pedaliera eccezionali per PC e PS5

A circa un anno di distanza dal lancio di PlayStation 5 , in questo periodo storico molto rigoglioso per il mondo sim racing, abbiamo potuto mettere le mani sul nuovo volante Thrustmaster T248 . Realizzato specificatamente per le console Sony (senza trascurare l'onnipresente supporto PC), questo dispositivo della Thrustmaster rappresenta un perfetto punto di partenza per chi desidera entrare nel mondo del sim racing. Se quindi avete da sempre sognato di intraprendere una carriera da pilota, senza però possedere il budget necessario per firmare un contratto con una scuderia, questo volante potrebbe essere un ottimo investimento iniziale. Noi lo abbiamo provato a fondo nei giochi più popolari dell'attuale scena eSports e siamo finalmente pronti a raccontarvi tutto nella nostra recensione del Thrustmaster T248 .

Per combattere la noia questi piloti hanno organizzato eventi, sfide e numerose gare tra di loro, promuovendo in maniera sana e genuina questo fantastico sport. Non sono mancati nemmeno enormi investimenti nel campo degli eSports, spesso legati alle competizioni automobilistiche virtuali, che hanno dato un'ulteriore spinta a questa passione sia tra i giovani che tra gli appassionati di lunga data.

Oggi l'ambiente delle corse non è cambiato, anzi, di anno in anno l'accesso alle categorie superiori è sempre più legato al budget a disposizione del pilota. Parallelamente però si sta sviluppando con notevole popolarità un altro settore, quello del sim racing e degli eSports. La pandemia COVID-19 ha rinchiuso nelle proprie abitazioni diversi piloti famosi di Formula 1, WRC, WEC ed altre categorie automobilistiche, sospendendo le relative competizioni ufficiali.

Storicamente le corse automobilistiche sono sempre state una passione costosa. Partendo dal karting fino ad arrivare alle prime competizioni amatoriali, per gareggiare si necessita di una quantità di denaro non accessibile a chiunque. Nella storia ci sono stati diversi piloti famosi come Niki Lauda, che hanno dovuto chiedere un prestito in banca per poter proseguire con la propria carriera.

Dopo aver visto il volante Thrustmaster T248 è giunto il momento di dedicarci anche alla pedaliera inclusa nella classica configurazione a tre pedali. Questa parte del dispositivo è costituita da una base di 34 x 39 centimetri realizzata in una plastica robusta. Il grip nella parte inferiore è sufficiente per garantire una buona aderenza su diverse tipologie di pavimento o sulle pedane della postazione di guida. I tre pedali sono realizzati in alluminio e danno una sensazione di solidità. Quello centrale legato al freno ha una molla piuttosto evidente sulla parte posteriore, per poter configurare diversi livelli di pressione. Complessivamente anche la pedaliera ci ha stupito per il suo design e qualità costruttiva, essendo un prodotto con la giusta robustezza per l'utilizzo costante prolungato nel tempo.

Il sistema di ancoraggio non è infatti dei migliori ed è costituito da un unico perno verticale che va a stringere su due punti un sostegno a semicerchio. Bisogna impegnarsi un po' per fissare il Thrustmaster T248 in maniera solida sul supporto utilizzato, quindi non si adatta proprio bene a chi desidera posizionarlo di volta in volta magari su una scrivania.

Il motore del dispositivo è racchiuso in un cubo di plastica rigida delle dimensioni di circa 20 x 20 x 20 centimetri. Il sistema di dissipazione con dei fori posti sulla parte superiore riesce a garantire delle temperatura di utilizzo che non infastidiscono minimamente l'utente. Le dimensioni invece possono essere ingombranti, soprattutto in altezza, a seconda della postazione di guida utilizzata. Avremmo preferito un dispositivo meno alto e più largo per avere un angolo di visione maggiore nella nostra postazione di guida.

Nella parte posteriore invece troviamo due leve del cambio magnetiche piuttosto rigide con un buon feedback di scatto, che generano anche un rumore pronunciato. La loro estensione verticale non ci ha convinto a pieno. Avremmo infatti preferito qualche centimetro di lunghezza in più per avere un accesso facilitato al cambio sequenziale.

Sfiorando per la prima volta con le nostre dita il volante Thrustmaster T248 ci siamo subito accorti dell'ottima qualità costruttiva del prodotto. I materiali scelti si combinano molto bene con le linee eleganti del dispositivo, dando sin da subito una sensazione di tenere tra le mani un volante di un'auto moderna e non un semplice accessorio per giocare. Il rivestimento in pelle garantisce una buona presa con delle dimensioni complessive adatte a diversi modelli di guida.

Esperienza d’uso

Pedaliera a tre pedali del Thrustmaster T248

Quando abbiamo finito di ammirare il design del Thrustmaster T248, siamo passati subito all'azione. Una volta fissato sulla nostra postazione di guida, con qualche piccola incertezza dovuta ad un sistema di ancoraggio non proprio eccellente, abbiamo indossato i nostri guanti, le immancabili cuffie e siamo scesi in pista.

L'esperienza ed il feedback del volante non cambiano collegandolo alla PlayStation 5 o al PC. Una volta scelta la macchina da gioco utilizzata tramite il pratico display del Thrustmaster T248, il volante si adatterà perfettamente al rispettivo sistema di comandi e pulsanti. Durante i nostri test volevamo provare un'ampia varietà di titoli automobilistici per sperimentare il dispositivo con numerosi modelli di guida e motori fisici più o meno realistici.

Come primo videogioco abbiamo provato F1 2021, dove il feedback del volante è fondamentale per sentire ogni minima perdita del posteriore o qualche piccolo accenno di sottosterzo. Per questo motivo abbiamo impostato immediatamente il force feedback del volante sul livello più elevato disponibile, in modo da poter percepire bene il grip delle gomme sull'asfalto e lo spessore di ogni cordolo. Il feeling ci è parso assolutamente positivo, utilizzando le impostazioni predefinite all'interno di F1 2021.

La differenza di carico aerodinamico ad alte e basse velocità si percepisce notevolmente, senza però compromettere il controllo della monoposto nelle curve più lente. La precisione con la quale siamo riusciti ad impostare l'ingresso di una curva ed il controllo sulla trazione e sovrasterzo in uscita è assolutamente di alto livello. Non ci sono infatti dei momenti di incertezza (tipici dei volanti più economici) dove per qualche frazione di secondo perdiamo completamente la sensazione del grip sull'asfalto.

I comandi sul volante con WRC 10

Con un volante così sofisticato non potevamo evitare di provare un titolo simulativo come Assetto Corsa Competizione, realizzato dal team italiano Kunos Simulazioni. Qui il realismo ed il motore fisico sono senza dubbio all'avanguardia, cosa che ci ha permesso di sperimentare i benefici di questo volante. In Assetto Corsa Competizione la combinazione di cinghia ed ingranaggi presenti all'interno della scocca del Thrustmaster T248 riescono a regalare sia un ottimo force feedback nelle fasi di sterzata che una buona percezione del tracciato.

In questo caso ci è bastato impostare il force feedback del volante sul livello intermedio, dove ci siamo sentiti più a nostro agio senza esagerare con gli effetti di vibrazione dovuti alla superficie irregolare dell'asfalto. Usando direttamente il display del Thrustmaster T248 siamo passati dall'angolo di sterzo di 360° ottimo per F1 2021 a quello da 540-720°, decisamente più adeguato per le vetture GT3.

Infine abbiamo provato WRC 10 e DIRT 2, due videogiochi dedicati alle competizioni rally. Qui il feeling con il volante ci è parso buono sempre con il livello intermedio di force feedback, dove abbiamo potuto controllare meglio i numerosi sovrasterzi sulle diverse superfici scivolose dei tracciati WRC. Purtroppo non abbiamo avuto modo di provare il cambio ad H (venduto separatamente), ma comunque la marcia sequenziale tramite le leve del volante ci è sembrata più che valida anche per questo genere automobilistico. La sensazione di derapata sulla neve o sterrato sono ben percepibili direttamente dal volante, permettendo dunque di avere un controllo pressoché totale sulla nostra vettura. Ci sono stati però dei momenti d'incertezza maggiori rispetto ad altri videogiochi su pista asfaltata, dove il feeling del volante è sicuramente superiore e più costante.

Vista laterale della scocca motore e leve del cambio

Fino ad ora abbiamo parlato esclusivamente del feeling percepito dalle nostre mani sul volante. Senza dei buoni pedali però sarebbe stato comunque difficile guidare ed è per questo che Thrustmaster ha creato una pedaliera veramente eccellente. L'acceleratore, il freno e la frizione sono ben distanziati per un'esperienza di guida comoda in qualunque videogioco di corse. Tutti e tre hanno un'escursione ben bilanciata e lineare per simulare in maniera quanto più realistica possibile la pedaliera di un'automobile.

Seppur non forniscano la stessa precisione di un paio di pedali con cella di carico, la nuova tecnologia magnetica HEART riesce a fare la differenza, soprattutto nel pedale centrale. La molla posta dietro al freno lo rende il pedale in assoluto più rigido di tutti. Questa rigidità può essere cambiata in quattro diversi livelli di pressione per adattarsi ad un particolare videogioco o direttamente al vostro stile di guida. La precisione con la quale andiamo a frenare è veramente di alto livello, difficilmente raggiungibile da altre pedaliere così economiche. Ovviamente bisogna fare un po' di pratica con tutti i pedali e le configurazioni se si vuole ottenere il massimo delle prestazioni in pista, cercando di capire bene quanta pressione dare al pedale del freno in staccata o all'acceleratore in uscita di curva.

La sensazione che ci ha trasmesso questa componente della periferica è però veramente ottima, soprattutto per la sua precisione e la giusta lunghezza d'escursione. Vogliamo darvi anche un piccolo consiglio sulla sua configurazione: se non riuscite a trovare il giusto setup del freno, impostatelo nel gioco sul pedale della frizione per ottenere una pressione più leggera e controllata sacrificando un po' di realismo nei titoli che non richiedono il terzo pedale.