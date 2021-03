I giochi per PlayStation da collezione più costosi da comprare online

Stiamo assistendo a una vera e propria esplosione dei prezzi riguardo al collezionismo retrogaming. Negli ultimi anni le valutazioni che riguardano giochi del passato hanno raggiunto valori impensabili solo fino a poco tempo fa, con valutazioni schizzate alle stelle, soprattutto per quanto riguarda le copie "sealed", ovvero ancora incelofanate di fabbrica. Il mercato giapponese è stato sicuramente quello meno toccato da questa impennata di prezzi, forse complice il grande numero di copie stampate nel passato e la reperibilità resa più facile dalla quantità enorme di catene che si occupano di rivendita. Il mercato europeo, ma quello americano in particolar modo, sono al contrario stati protagonisti di una lievitazione dei prezzi incontrollata. Dobbiamo anche considerare il fatto che spesso si tratta di oggetti che per le loro caratteristiche (condizioni, presenza o meno di imballaggio, accessori) sono assolutamente pezzi unici sul web, e la loro valutazione spesso è decisamente soggettiva e poco incline a soggiogarsi alle leggi di mercato classiche domanda/offerta, essendo quest'ultimo valore assolutamente basso. Per ovviare a questa moltitudine di prezzi e valutazioni sono nate negli anni aziende specializzate proprio nel dare un prezzo univoco e giusto a certi oggetti da collezione, esattamente come farebbe una casa d'aste. Una delle più famose è WataGames, alla quale si affidano la maggior parte dei rivenditori esperti nonché acquirenti che vogliono essere sicuri di quello che stanno comprando. La "valutazione Wata" è decisamente professionale e tiene conto di molteplici fattori riguardo allo stato fisico del gioco per poi dare un voto espresso in decimali, fino a un massimo di 10 (che significa "perfetto" e "nuovo"). In questa classifica scopriremo i giochi dai prezzi più alti, riferendoci però alle edizioni "base" e non alle lussuose e rarissime limited edition. Scopriamo insieme, al giorno di oggi, quali sono i videogiochi PlayStation da collezione più costosi, quelli con le valutazioni più alte sul web; e chissà, controllate nella vostra mansarda, non si sa mai!

5 - Resident Evil (Director's Cut) La versione incelofanata di questo meraviglioso capolavoro si trova attualmente a quasi duemila euro, per la precisione 1999 euro su un famoso sito di aste online. L'edizione in questo caso è PAL tedesca, e supera di poco il valore di un altro grande gioco PlayStation che è Xenogears a 1699 euro. Solitamente le versione in lingua (che siano in italiano, francese o tedesco) hanno valutazioni più basse delle edizioni anglofone a causa del mercato più ristretto al quale si vanno ad offrire, ma in questo caso l'oggetto è talmente raro da giustificare (probabilmente) il suo folle prezzo.

4 - Grand Theft Auto: San Andreas Il celebre gioco di Rockstar Games, nonostante sia stato venduto in milioni di esemplari, è evidentemente di non facile reperibilità in condizioni "mint", ovvero perfettamente imballato come uscito di fabbrica. La versione americana, con grado di valutazione di 9.5 e blisterata con uno speciale involucro protettivo anti degrado, si trova attualmente al centro di un'asta che ha raggiunto il corrispettivo di 2530 euro, ma siamo sicuri che il prezzo potrebbe ulteriormente lievitare con il passare delle ore. E' evidente che in presenza del blister e di una valutazione ufficiale sulle condizioni fisiche ed estetiche, il prezzo finale tende a lievitare ancora di più dando maggior fiducia ai potenziali acquirenti.

3 - Star Wars Dark Forces Complice il rinnovato entusiasmo su Star Wars e il suo bellissimoThe Mandalorian, probabilmente anche la richiesta di memoriabilia, gadget e vecchi videogiochi si è alzata in tutto il mondo. In questo momento esiste una copia sigillata per la prima PlayStation di quello sparatutto in soggettiva uscito nel 1996 dedicato proprio a Guerre Stellari: Dark Forces, valutato la bellezza di 2649 euro. Non si tratta di uno dei migliori capolavori per la console Sony, ma è evidente che la valutazione critica spesso non corrisponde a quella monetaria, dando vita a dissonanze eclatanti come in questo caso. Forse complice anche la quantità esigua di copie stampate, oggi è un gioco veramente raro da trovare in condizioni "brand new", fattore fondamentale per ogni collezionista.

2 - The Getaway Parlando ancora di giochi non propriamente considerati capolavori senza tempo, troviamo nella seconda posizione con un prezzo di 2999 euro il gioco The Getaway dei Soho Studio interni a Sony. Il titolo PlayStation 2 non passò alla storia e rimase piuttosto anonimo sia per il pubblico che per la critica, ma evidentemente un esemplare ancora in buono stato raggiunge valutazioni veramente stellari. Nelle aste online si trovano molte copie di questo gioco e tutte e prezzi decisamente sopra la media, anche se arrivare a quasi tremila euro parrebbe veramente una follia senza senso.