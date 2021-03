Xbox: Edge rende giocabile Death Stranding e Valheim attraverso GeForce Now e Steam

Come vi avevamo segnalato, questa settimana gli alpha tester degli update di sistema di Xbox One e Xbox Series X|S hanno avuto accesso al web browser Microsoft Edge versione Chromium. Questo significa che è possibile giocare a Google Stadia tramite le console di Redmond. Ora, dopo aver fatto alcuni test, Joe Chip segnala che è possibile giocare a Death Stranding su Xbox.

Più precisamente è possibile giocare tramite GeForce Now ai giochi di Steam, tra i quali è compreso anche Death Stranding. È possibile anche eseguire la versione PC di Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider e molti altri giochi di questo tipo. Ovviamente il titolo di Kojima è un "forte simbolo" visto che è un'esclusiva PlayStation in ambito console. GeForce Now, vi ricordiamo, supporta anche Epic Games Store e Uplay.

Visto che sarà il primo pensiero di molti, vi segnaliamo subito che non è possibile giocare a Horizon Zero Dawn e Detroit: Become Human tramite GeForce Now, quindi non potete riprodurre questi giochi Sony tramite Xbox One e Xbox Series X|S. Death Stranding, comunque, sarà una valida consolazione.

Vi ricordiamo inoltre che GeForce Now è accessibile anche in formato gratuito: tutto quello che dovete fare è acquistare Death Stranding o altri giochi supportati tramite Steam, Epic Games Store o Uplay. Ricordiamo che queste funzionalità sono per ora disponibili solo per i tester di livello "Alpha Skip Ahead". Per ora, i giocatori "comuni" non hanno accesso a queste funzioni, quindi dovremo attendere un po' di tempo prima che tutti abbiano modo di riprodurre i giochi Steam su Xbox tramite GeForce Now.

Per ora il supporto non è inoltre perfetto. Joe Chip, come potete vedere nel video, spiega che il controller di Xbox non viene sempre rilevato da GeForce Now: per avere la certezza di poter usare i giochi riprodotti in streaming bisogna connettere una tastiera. Alle volte, inoltre, il browser crasha. Ci sono dei problemi, ma ricordiamo che si tratta di una versione alpha e che tutta questa procedura non è chiaramente stata prevista.

Vedremo se con la versione completa sarà possibile fare di meglio. Infine, vi ricordiamo che qualcosa di simile può essere fatto con Google Stadia.