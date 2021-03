AMD Fidelity FX e Super Resolution spiegati bene su Twitch nel TechTonik di oggi alle 16

L'appuntamento del TechTonik di oggi è pensato per tutti coloro che ancora non hanno capito bene in cosa consista la "risposta di AMD alle DLSS di Nvidia". Pierpaolo Greco, infatti, sarà in diretta sul canale di Twitch di Multiplayer.it per parlare di AMD Fidelity FX e Super Resolution. A partire dalle 16 spiegheremo bene tutti i vantaggi di queste due nuove tecnologie che arriveranno presto su PC e console.

Alcuni giorni fa, infatti, AMD ha annunciato che AMD FidelityFX, la risposta alle DLSS, arriverà su tutta la linea RDNA, ovvero anche su PS5 e Xbox Series X.

Per questo motivo Pierpaolo Greco sarà in diretta oggi per spiegare in maniera chiara quali sono i vantaggi di queste due tecnologie e come puntano a migliorare il gaming PC e console. Inoltre risponderà a tutte le vostre curiosità, così da potervi togliere qualche dubbio su come AMD Fidelity FX e Super Resolution cambieranno i nostri giochi.

Quindi vi esortiamo a interagire con Pierpaolo nella chat di Twitch durante la trasmissione, così da farvi rispondere in diretta. Vi ricordiamo che, nel caso in cui vogliate trovare una community sempre pronta a chiacchierare e dispensare consigli, su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.

Potete, invece, seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.