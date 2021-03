Apex Legends, Switch: frame rate e risoluzione confermati, 576p in portatile

Apex Legends è oramai disponibile anche su Nintendo Switch, dopo una lunga attesa. Il gioco offre il cross-play e, in termini di contenuti, non avrà nulla in meno rispetto alle altre versioni. Se siete quindi in cerca di un modo per giocare in mobilità uno dei vostri battle royale preferiti, questa versione è di certo ottima. Detto ciò, resta una domanda alla quale rispondere: quali sono risoluzione e frame rate di Apex Legends su Nintendo Switch?

La risposta arriva direttamente dal technical director di Panic Button - Andy Boggs - che si è occupato della conversione di Apex Legends su Nintendo Switch. Il battle royale è in grado di raggiungere i 720p e 30 FPS in modalità docked (ovvero connesso alla televisione), mentre in formato portatile si ferma a 576p, sempre a 30 FPS.

È impressionante vedere una cifra come 576p quando il mondo videoludico dibatte della necessità di rendere il 4K una certezza sulle console di nuova generazione di Microsoft e Sony. La vera differenza, però, è nel frame rate. Pur vero che 30 FPS (se stabili) sono già un ottimo risultato per Apex Legends su Nintendo Switch, bisogna notare che la maggior parte dei avversari in cross-play potranno raggiungere i 60 FPS se non di più. Un frame rate superiore è di certo un vantaggio pratico in un gioco competitivo come un battle royale.

In ogni caso, i limiti di performance di Nintendo Switch non possono essere superati e Panic Button è una specialista nelle conversioni per la console della grande N, quindi possiamo fidarci del fatto che il risultato ottenuto sia il migliore possibile.

Vi segnaliamo infine, sempre a tema Apex Legends, Teoria del Caos: il nuovo evento collezione, ecco dettagli e trailer.