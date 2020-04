Assassin's Creed Valhalla rivelato da un leak? Ecco la possibile data di uscita

Assassin's Creed Valhalla sarebbe stato rivelato da un leak, nella fattispecie l'uscita di un romanzo dedicato al gioco riportata da vari retailer. Stando a queste informazioni, la data di uscita del nuovo episodio della serie Ubisoft sarebbe fissata al 17 novembre 2020.

Il nome di Assassin's Creed Valhalla viene citato dalla fonte che ha riportato i leak in questione, ma non sappiamo ancora se sarà questo il titolo del gioco, che secondo altri rumor potrebbe chiamarsi Ragnarok o Kingdom.

È vero, la lista degli obiettivi spuntata in rete il mese scorso sembra confermare il sottotitolo Valhalla, ma bisognerà attendere un annuncio ufficiale per avere delle certezze in merito.

Tutte le voci, ad ogni modo, concordano sull'ambientazione nordica e sul tema dei vichinghi, che con ogni probabilità sarà al centro di questa nuova avventura.

Un balzo temporale non indifferente rispetto all'antico Egitto di Assassin's Creed Origins e all'antica Grecia di Assassin's Creed Odyssey, per quella che dovrebbe porsi come la parte finale della saga di Layla Hassan.