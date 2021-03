Asus Rog Phone 5: seguiamo la presentazione ufficiale su Twitch del telefono da gaming

Come da tradizione, anche quest'anno seguiremo la presentazione ufficiale dell'Asus Rog Phone 5. Umberto Moioli e Pierpaolo Greco saranno in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it a partire dalle 11:30 del 10 marzo 2021 per parlare dell'ultima versione di questo telefono da gaming.

Asus, infatti, ha indetto una conferenza stampa (potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo) nella quale mostrerà tutte le novità di questo mostro portatile da gaming. Ancora non si sanno -ovviamente- le caratteristiche ufficiali, ma si parla di un terminale con 18GB di RAM, Android 11 e l'ultima versione degli Snapdragon 888.

Si tratta, quindi, di uno smartphone decisamente di fascia alta, pensato per portare il gaming in portabilità su di un altro livello. Per festeggiare l'annuncio, Asus ha anche indetto un concorso a premi per vincere un nuovissimo ROG Phone 5. A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.

Potrete seguire la dirette streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video! Per interagire con Pierpaolo e Umberto potete utilizzare la chat di Twitch i commenti a questa news, saranno più che contenti di rispondere in diretta a tutte le vostre curiosità.

Ricordatevi anche che su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.