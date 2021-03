Bethesda è di Xbox: account social pomiciano tra loro

L'acquisizione di Bethesda da parte di Xbox è cosa ormai fatta e confermata, come dimostrano anche gli account social delle due compagnie, che dal momento dell'annuncio hanno iniziato a pomiciare tra loro, rispondendo amorevolmente alle manifestazioni d'affetto reciproche.

In fondo l'accoppiamento è la parte più bella dell'amore, quindi ben vengano queste manifestazioni di giubilo incontrollato dopo tanti mesi passati ad attendere le risposte di enti e nazionali e sovranazionali per avere l'approvazione allo sposalizio. Pare che in quel di Redmond qualcuno si sia anche chiesto se un eventuale figlio potesse venire ner... ah no, questa è un'altra storia.





Naturalmente anche noi vogliamo festeggiare questo momento determinante non solo per Xbox, ma per la storia stessa dei videogiochi, dedicandogli questo post sbarazzino e allegro (speriamo che lo prendiate come tale). A questo punto non vediamo l'ora di sapere cosa verrà fuori da questa unione benedetta dal mercato.

Intanto che aspettiamo le prossime liete novelle, guardiamo alcune delle manifestazioni amorose che vanno girando su Twitter, rendendo allegro tutto il settore: