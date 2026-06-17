Bungie verso una nuova ondata di licenziamenti? Un giornalista parla di tagli che potrebbero coinvolgere metà del personale

Le enormi difficoltà attuali di Bungie potrebbero tradursi in una nuova e significativa ondata di licenziamenti . A sostenerlo è il giornalista francese Sylvain Trinel, che sui social ha affermato di aver ricevuto informazioni secondo cui lo studio sarebbe destinato a effettuare tagli massicci durante l'estate, per combattere la crisi che la sta attanagliando da anni.

Dimezzamento

Pur invitando alla prudenza, Trinel parla di uno scenario che potrebbe coinvolgere almeno il 50% del personale, comprendendo sia dipendenti a tempo indeterminato sia collaboratori esterni. Secondo quanto riferito, la decisione sarebbe legata sia alla conclusione del ciclo di Destiny 2 sia alla difficile situazione di Marathon, che non è riuscito a recuperare terreno con la Stagione 2.

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Il giornalista ha poi espresso il proprio rammarico per la situazione, sottolineando il forte legame personale con lo studio: "Questa vicenda mi colpisce particolarmente perché Bungie è uno studio a cui sono molto affezionato e nulla di tutto questo sarebbe dovuto accadere. È davvero molto triste e il mio pensiero va agli sviluppatori che hanno messo anima e corpo nei rispettivi universi."

Al momento Bungie non ha diramato dichiarazioni ufficiali in merito e le informazioni diffuse da Trinel restano da confermare, ma vista l'aria che tira nell'industria, in pochi si stupirebbero se Sony avesse deciso di ridurre il personale dello studio, a caccia di successi da molti anni.