Call of the Sea per Xbox Series X|S, One e PC ha una data su Xbox Game Pass

Call of the Sea è uno dei giochi indie più interessanti presentati da Microsoft nel corso dell'evento di maggio nel quale vennero mostrati vari giochi in arrivo su Xbox Series X|S, e arriva oggi la data di uscita che è forse più vicina di quanto si potesse pensare, essendo fissata per l'8 dicembre 2020.

Annunciato all'Inside Xbox di maggio, si tratta di un'interessante avventura in prima persona, che ha per protagonista una donna alla ricerca del marito scomparso in una sorta di paradiso tropicale che nasconde, però, qualche oscuro segreto. Lo stile che caratterizza la produzione è molto particolare: temporalmente si posiziona intorno agli anni 30 del secolo scorso, riprendendo un po' il romanzo d'avventura e l'esotismo tipico dell'epoca, ma aggiungendo anche delle tonalità diverse.

Tra le fonti di ispirazione c'è anche Lovecraft, cosa che fa pensare a un'intromissione dell'horror cosmico all'interno della storia, ma quanto visto finora fa pensare anche a certe interpretazioni particolari del genere come quella vista in La Forma dell'Acqua da parte di Guillermo Del Toro.

Inoltre, la struttura sembra essere maggiormente afferente all'adventure con enigmi, nonostante la preponderanza della narrazione: oltre ad esplorare e scoprire gli eventi ci troviamo anche di fronte a veri e propri puzzle da risolvere nel corso della storia. Call of the Sea è atteso per l'8 dicembre su Xbox Series X|S, Xbox One e PC direttamente all'interno di Xbox Game Pass, tra le caratteristiche menzionate ci sono Smart Delivery, Ray tracing, 4K e 120 fps.

Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima di Call of the Sea in cui abbiamo sintetizzato un po' le prime informazioni emerse sul gioco, in attesa di provarlo con mano.