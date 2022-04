Il Commodore 64 ritorna nel 2022 con Windows 11 e Android

Il Commodore 64 sta per tornare nel 2022: si chiamerà Commodore GK64 e potrà far girare Windows 11 e Android. A presentare il progetto è stato Massimo Canigiani, il capo di Commodore Business Machine, che a quanto pare è seriamente intenzionato a ridare vita al marchio Commodore.

Il Commodore 64 può rinascere nel 2022?

L'uscita del Commodore GK64 è prevista per il 2022 ed è stato pensato come un sistema all-in-one, con l'aspetto che riprende quella dello storico computer a 8-bit uscito nella prima metà degli anni '80, la famosa versione a "biscottone".

Per adesso non sono state svelate le specifiche hardware, a parte che tutti i componenti saranno contenuti all'interno della scocca con tastiera Cherry, prodotta in Germania. Tra le certezze, il Bluetooth, il Wi-Fi, alcune porte USB, una porta Ethernet e una HDMI. Ancora c'è incertezza per il monitor, con la possibilità che sia da 21 o da 30 pollici. Ci saranno anche una webcam integrata e un mouse di c-flag.

Una foto della confezione del Commodore GK64

Stando a Canigiani, il Commodore GK64 sarà l'ultimo prodotto di Commodore Business Machine con un'impronta nostalgica. Il prossimo uscirà a breve: sarà un laptop, di cui non si sa ancora nulla.

Da specificare che Commodore Business Machine non ha niente a che vedere con i TheC64, con il TheVic20 e il TheA500 Mini, recensito pochi giorni fa, che sono di un altro produttore (e infatti non utilizzano i marchi originali).