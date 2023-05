Crime Boss: Rockay City su PS5 e Xbox Series X|S, la data d'uscita trapela in un leak

Crime Boss: Rockay City sembra avere una data d'uscita fissata al 22 giugno 2023 su PS5 e Xbox Series X|S, con informazione ancora non ufficiale ma piuttosto affidabile, considerando la fonte del leak in questione.

Il leak arriva infatti da billbil-kun, utente Twitter che spesso e volentieri (quasi sempre, a dire il vero) anticipa con estrema correttezza le uscite su PlayStation Plus e altri servizi in abbonamento, e che ultimamente si sta espandendo a rivelare anche altre informazioni sempre riguardanti il mercato videoludico.



Sembra abbastanza evidente che si tratti di una persona che ha a che fare con listini e informazioni relative al marketing di diverse compagnie, o che riesce ad effettuare del datamining su banche dati protette in qualche maniera, ma i risultati finora hanno portato a una striscia notevole di previsioni azzeccate da parte del leaker in questione.

Per questo motivo possiamo prendere abbastanza per buona l'informazione, considerando anche che Crime Boss: Rockay City era comunque previsto per giugno 2023 in maniera ufficiale, con solo la data precisa che ancora dev'essere annunciata da 505 Games. Purtroppo, il gioco di per sé non si è dimostrato proprio imperdibile, considerando l'accoglienza riservatagli dalla stampa specializzata su PC.

Tuttavia, resta un titolo interessante soprattutto grazie all'incredibile cast di stelle cinematografiche che lo caratterizza, dunque da tenere d'occhio per la probabile uscita del 22 giugno 2023. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Crime Boss: Rockay City.