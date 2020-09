Cyberpunk 2077 per PC, i requisiti ufficiali sono abbordabilissimi

Sempre durante il Night City Wire sono stati pubblicati due nuovi trailer del gioco, uno dedicato a Night City e l'altro alle gang che la popolano.

Prima di andare via vi ricordiamo che la data d'uscita di Cyberpunk 2077 è il 19 novembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. In seguito arriverà anche su PS5 e Xbox Series X / Series S. Chi prenderà le versioni PS4 e Xbox One avrà accesso gratuitamente a quelle di nuova generazione.