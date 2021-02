Demon Slayer, il cosplay di Inosuke di Jessica Nigri è da cinghialona

Con l'annuncio della seconda stagione dell'anime di Demon Slayer, Jessica Nigri ha deciso di festeggiare riproponendo al mondo il suo cosplay da Inosuke, il folle ammazzademoni con la maschera da cinghiale.

Naturalmente la Nigri fa molto più effetto di Inosuke e la sua respirazione della bestia è decisamente più efficace di quella dell'originale. Pare che possa tagliare la testa a un demone ancora prima di sollevare le spade. Chissà come fa.

Pare che anche il senso del tatto della Nigri sia più sviluppato di quello di Inosuke. Insomma, fossimo in Koyoharu Gotōge la scrittureremmo subito per una nuova serie del manga, per la terza stagione dell'anime e anche per qualche OAV.

Detto questo, la Nigri si dimostra come sempre una cosplayer di caratura superiore, capace di curare i personaggi che interpreta in modo certosino, anche quando girano a petto nudo. La maschera è perfetta, così come lo sono le pose, che riprendono quelle viste nell'anime, e le spade, riprodotte dettagliatamente.

