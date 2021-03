Disney+, oltre 100 milioni di abbonati per la piattaforma streaming

Disney+ ha superato i 100 milioni di abbonati: un grande successo per la piattaforma streaming, specie considerando che ha fatto il proprio debutto meno di un anno e mezzo fa.

Rispetto ai 95 milioni di abbonati di febbraio, Disney+ ha dunque guadagnato più di cinque milioni di nuovi utenti, probabilmente attratti anche dall'offerta valida fino al mese scorso per il rinnovo annuale a prezzo scontato.

A partire da febbraio su Disney Plus ha inoltre fatto il proprio debutto anche Star, il canale con nuovi film e serie TV che va ad arricchire ulteriormente il catalogo della piattaforma.

L'annuncio dei 100 milioni di abbonati è arrivato durante il meeting annuale con gli investitori, e le prospettive per il futuro sono rosee considerando l'imminente arrivo di show come Falcon and the Winter Soldier e Loki, nonché i vari Moon Knight, She-Hulk, What If...?, Ms. Marvel e Armor Wars.

"L'enorme successo di Disney Plus ci ha spronato a essere ancora più ambiziosi e ad aumentare in maniera significativa gli investimenti nello sviluppo di contenuti di alta qualità", ha dichiarato il CEO Bob Chapek in un comunicato.

"Abbiamo infatti stabilito un target di oltre cento nuove produzioni all'anno, e ciò include i brand Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars e National Geographic."