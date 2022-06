Dragon Ball: per Akira Toriyama Goku è contro gli NFT

A quanto pare Akira Toriyama, l'autore della serie Dragon Ball, è contro gli NFT. Per renderlo noto pubblicamente, ha scelto di affidarsi a Goku, il suo personaggio più famoso. Evidentemente non vedremo a breve dei giochi con NFT di Dragon Ball.

Il messaggio è semplice e molto chiaro: "Goku dice di non supportare gli NFT. Solo i cattivi lo fanno." Insomma, gli NFT nel mondo di Dragon Ball sono qualcosa più da Freezer o Cell, che da eroi che combattono per difendere il mondo.

Toriyama non è il primo autore a schierarsi contro gli NFT, ossia dei token che attesterebbero la proprietà di un certo file digitale, ma che per ora sono stati forieri di moltissimi problemi, tra truffe conclamate e oscillazioni enormi del mercato causate dalla sua crescita artificiale. Recentemente il mercato degli NFT è crollato del 92%, mentre è noto che l'80% degli NFT su OpenSea, il più grosso marketplace per questo tipo di beni, fossero falsi.