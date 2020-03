Dreams è il gioco di febbraio 2020

L'avvio dell'anno è sempre un po' farraginoso, motivo per il quale l'elezione del gioco del mese di febbraio 2020 ha richiesto poco sforzo, vista la presenza di un solo gioco veramente di grosso calibro uscito in tale periodo, ovvero Dreams . Sebbene non si tratti propriamente di un vero e proprio videogioco, il nuovo titolo di Media Molecule ricopre un'importanza notevole nel sistema PS4 e forse anche PS5, per le prospettive che apre anche al di fuori dei suoi stessi limiti. D'altra parte, quando un progetto da parte degli autori di LittleBigPlanet si protrae per più di sette anni continuando ad essere ampiamente supportato da Sony nonostante si tratti peraltro di un titolo alquanto fuori dal comune, emerge chiaramente lo spessore importante del titolo in questione. Dreams non è proprio un gioco, è un avanzato set di strumenti per la creazione di esperienze videoludiche di vario tipo, ovvero una sorta di engine proprietario che consente di creare giochi e storie interattive con notevole libertà e varietà di soluzioni. Probabilmente non è destinato a fare sul mercato i numeri che fanno solitamente i Blockbuster tripla A ma mette abbastanza carne al fuoco da interessare tutti alla sua uscita. D'altra parte, c'è anche da dire che questo febbraio 2020 non ha proprio presentato una lineup da strapparsi i capelli: al di là di Dreams, troviamo infatti conversioni, riedizioni e poco altro, dunque si capisce bene come mai il risultato sia giunto quasi all'unanimità e con uno scarto notevole sugli altri titoli nell'elenco all'interno delle votazioni. In ogni caso, c'erano comunque titoli di grande richiamo come Street Fighter V: Champion Edition , Darksiders Genesis , Yakuza 5 Remastered , Bayonetta e Devil May Cry 3: Special Edition .

La scelta della redazione

Veramente nessun dubbio per la redazione a questo giro: Dreams è emerso in prima posizione con un distacco abissale rispetto ai concorrenti, come non si vede spesso da queste parti. Merito sicuramente dell'interesse e della meraviglia generati dalla nuova creatura di Media Molecule ma a dire il vero anche di una concorrenza non proprio esaltante in questo mese di febbraio. Dopo tutti questi anni di attesa, in ogni caso, poter mettere le mani sul particolare game maker di PS4 è stato davvero emozionante e la scelta di renderlo il gioco del mese è stata condivisa praticamente da tutti, secondo le votazioni interne alla redazione. Secondo posto, ma con molto meno della metà dei voti andati al primo, per Darksiders Genesis in versione console: sebbene si tratti solo di una conversione e non di una nuova uscita, la serie di THQ Nordic può contare su un gran numero di appassionati in redazione, dunque ogni singola iterazione viene regolarmente premiata con qualche riconoscimento speciale e questa non poteva sfuggire alla tradizione. D'altra parte, la coraggiosa decisione di modificare in maniera sostanziale lo stile di gioco e il gameplay della serie con questo capitolo merita comunque un ulteriore riconoscimento.





Terzo posto per Bayonetta : nonostante si tratti di una riedizione di due giochi che abbiamo veramente stragiocato un po' tutti da queste parti, si tratta pur sempre di Bayonetta e Vanquish, dunque se venissero anche riproposti riscaldati e ripassati in umido con le patate saremmo probabilmente sempre qui a votarli, dato il valore di entrambi gli action PlatinumGames e soprattutto il divertimento che sono ancora in grado di far scaturire. Fuori dal podio, infine, troviamo Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, titoli che in un gruppo di giocatori di vecchia data come quello qui presente trovano sempre grandi estimatori, compresi alcuni veri e propri fan dei personaggi Capcom in questione, e poi Two Point Hospital in versione console, l'erede spirituale del mitico Theme Hospital che fa la sua ottima figura anche fuori dal mondo PC.