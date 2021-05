Elden Ring: il trailer dell'E3 2021 sembra essere stato trafugato

In questi giorni si sta tornando a parlare molto di From Software e del suo Elden Ring. L'atteso souls, infatti, dopo essere stato annunciato durante l'E3 2019, è sparito dai nostri radar, lasciando molti giocatori in trepidante attesa. Recentemente sembra sia persino comparso in rete un lungo filmato del gioco, che si pensa sia il trailer di Elden Ring che sarebbe dovuto essere mostrato per la prima volta all'E3 2021.

La fonte anonima ha postato il filmato su 4chan, non esattamente il posto più attendibile del pianeta. Ma vista la sensibilità del contenuto, abbiamo deciso di riportare lo stesso la notizia. I colleghi di Comicbook hanno pubblicato il video, fintanto che sarà disponibile, a questo indirizzo.

Nel giorni scorsi è stata mostrata una breve sequenza che si dice essere stata presa da Elden Ring e si vociferava anche la data delle presentazione dell'E3 2021.

Il filmato è stato pubblicato, quindi, con un tempismo perfetto e forse un po' sospetto, ma lasciamo a voi capire se questi 2:20 di video siano genuini o meno. Nel filmato di parla della nuova opera di Miyazaki e Martin, di un mondo originale, affascinante e già estremamente misterioso. Lo stile narrativo e la qualità della immagini sembrano professionali, ma lasciamo comunque il dubbio, nel caso in cui si tratti di uno scherzo molto ben elaborato.

Possibile che Bandai Namco e From Software si siano fatte soffiare in questo modo il loro annuncio più importante? Che ve ne pare del filmato?