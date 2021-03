Epic Games acquisisce Capturing Reality, software house esperta di fotogrammetria

Epic Games ha acquisito la software house Capturing Reality, la compagnia del software professionale RealityCapture, utilizzato per la fotogrammetria. Le due compagnie non hanno svelato a quanto ammonti l'affare, che è praticamente cosa fatta.

RealityCapture consente di creare oggetti 3D e scenari da immagini e scansioni. Si tratta di una tecnica avanzatissima, molto in voga negli ultimi anni, di cui riportiamo un video tutorial (spiega meglio di mille parole):

Epic Games ha dichiarato in merito che da ora Capturing Reality lavorerà insieme al team dell'Unreal Engine per integrare le loro tecnologie software nel noto motore grafico, così da renderle più economiche e accessibili. Contemporaneamente sono stati ridotti i prezzi per i clienti esistenti (che non ne saranno sicuramente scontenti), che si avvantaggeranno quindi subito dall'affare.

L'obiettivo di questa ulteriore acquisizione di Epic Games è chiaro: potenziare l'Unreal Engine, offrendo sempre più strumenti agli sviluppatori. Con l'utilizzo della fotogrammetria, per molti sarà più facile e veloce realizzare modelli 3D di alta qualità. Detto questo, Capturing Reality continuerà a supportare i suoi partner esistenti.