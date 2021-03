Fortnite: presto il primo evento narrativo single player

Presto i giocatori di Fortnite potranno vivere il primo evento narrativo single player del gioco, che metterà fine alla stagione corrente aprendo al Chapter 2 Season 6.

Il cosiddetto Zero Crisis Finale sarà la prima cosa cui i giocatori assisteranno dopo il nuovo aggiornamento di Fortnite, previsto per il 16 marzo 2021, lo stesso che introdurrà la nuova stagione.

Epic lo descrive come un'esperienza per giocatori singoli che concluderà la missione dell'Agente Jones, che ha fatto da base per la storia della Stagione 5 del battle royale. Lo studio dell'Unreal Engine promette cambiamenti enormi al mondo di gioco dopo l'evento. Staremo a vedere se la sua portata sarà davvero così grande come viene detto.

Zero Crisis Finale includerà anche un video che farà parte della premiere globale dell'aggiornamento, di cui nei prossimi giorni saranno forniti altri dettagli. Chissà cosa ci aspetta dopo i numerosissimi crossover visti durante il Chapter 2 Season 5.