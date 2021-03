Forza Horizon 4 PC è ora disponibile su Steam con cross-play, requisiti hardware

Forza Horizon 4 in versione PC è ora disponibile anche su Steam con cross-play incrociato con le altre versioni, consentendo dunque il multiplayer tra diverse piattaforme.

Tra le caratteristiche della versione Steam, che trovate a questo indirizzo, si trova il supporto per il cross-play per quanto riguarda il multiplayer con le versioni Xbox e Windows 10, ma anche Android attraverso xCloud, tuttavia non è supportato, almeno per il momento, il trasferimento dei salvataggi dalle altre versioni a quella Steam a causa di "limitazioni tecniche", in base a quanto riferito.

In ogni caso, il gioco è ovviamente lo stesso visto in precedenza su Xbox One e PC, recentemente riadattato anche per Xbox Series X|S, ovvero un racing game arcade caratterizzato da un'ampia mappa aperta e liberamente esplorabile ispirata alla Gran Bretagna, il tutto basato su un sistema di guida derivato dalla serie Forza Motorsport ma reso nettamente più arcade. Potete ricavarne ulteriori notizie dalla nostra recensione di Forza Horizon 4.

La caratteristica peculiare di Forza Horizon 4, peraltro, è l'introduzione delle diverse stagioni, che modificano in maniera sostanziale l'ambientazione e anche il fondo stradale. Visibili anche i requisiti hardware di Forza Horizon 4 su Steam (in ogni caso è necessario il sistema operativo a 64-bit):

Requisiti minimi