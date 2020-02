Gamestop, il rischio fallimento sembra essere nei fatti

Gamestop è in crisi da anni ormai. La nota catena di negozi è ancora in attività, ma è evidente come sia entrata da tempo in una spirale discendente da cui non riesce a uscire in alcun modo. Soprattutto dalla divisione USA, quella principale, arrivano in continuazione notizie allarmanti che raccontano di una situazione al limite. Secondo molte voci, pur se ancora non dichiarato, il fallimento di Gamestop è nei fatti.



Il ridimensionamento della catena negli ultimi anni è stato enorme, ma nessun investitore vuole metterci soldi per salvarla. I dirigenti stanno gettando sempre più zavorra in mare per provare a non far affondare la nave, ma per ora inutilmente. Quando si legge di capi disperati che non sanno più che inventarsi per fare profitti, sorge spontaneo chiedersi cosa si stia aspettando per l'evacuazione. Gli impiegati e i responsabili parlano di "cambiamenti radicali dell'azienda nei confronti della ricerca di margini di profitto" e di una "società è irrequieta e diffidente. Puoi sentirlo in ogni messaggio che inviano. La struttura sta andando in pezzi e si stanno agitando."



Nemmeno il Natale 2019 ha portato un po' di requie a Gamestop, con le vendite crollate a picco, soprattutto lato hardware. Aggiungiamoci anche le offerte mal studiate che finiscono per causare più danni che vantaggi, e il clima generale di sfiducia verso la vendita al dettaglio, che sta inesorabilmente subendo gli effetti della crescita del digitale, per ottenere un quadro non solo negativo, ma disastroso.

I problemi di Gamestop sono noti: l'ultima generazione di console, quella PS4 e Xbox One, ha dato una spallata violentissima al mercato dell'usato e a quello fisico in generale. Come accennavamo, le vendite digitali sono cresciute molto oltre le attese, tanto che ad esempio Sony può vantare un PSN da record, mentre il marchio Xbox è ormai più legato ai servizi che all'hardware. Semplicemente Gamestop si è trovata a dover fronteggiare una riduzione sostanziale dei suoi settori di riferimento e, per quanti sforzi abbia fatto di modificare i suoi affari, non è riuscita a stare dietro al nuovo mercato dei videogiochi, che evidentemente non ha più bisogno di un enorme catena di negozi con punti vendita distribuiti capillarmente in diverse nazioni del mondo per vendere i suoi prodotti.



La strategia attuale per tenere a galla il gruppo sembra di quelle davvero disperate: tirare a campare fino al lancio delle nuove console per tirare il fiato con la vendita dell'hardware e di qualche gioco. Purtroppo tutto ci sembra tranne che una strategia sensata, almeno sul lungo periodo.



Sicuramente al lancio PS5 e Xbox Series X venderanno bene... quindi? Le due nuove console saranno più un problema che un vantaggio per Gamestop, dato che è probabile che infliggano un altro durissimo colpo alle vendite al dettaglio, puntando ancora di più sul digitale di quanto fatto da PS4 e Xbox One. Ergo, passata l'euforia iniziale, la catena si troverà a fronteggiare un'ulteriore contrazione del mercato. Nintendo di suo è ancora l'unica a non aver puntato tutto sul digitale, ma quanto durerà? Certo è che fa strano vedere un colosso come Gamestop, che è stato capace di dettare condizioni ai publisher per anni, rischiare di fare la fine di Blockbuster e simili.