GameStop: Ryan Cohen guiderà la ristrutturazione dell'azienda, le azioni risalgono a $200

Il caso GameStop, nonostante non sia più su tutte le prime pagine mondiali, non accenna a normalizzarsi. Anzi, le azioni GME, dopo essere precipitate a 38 dollari, hanno ricominciato a salire in maniera vertiginosa toccando ieri punte di 210 dollari ad azione. Uno dei catalizzatori di questa crescita improvvisa è stata la nomina di Ryan Cohen, il fondatore di Chewy.com, a capo del consiglio che si occuperà della ristrutturazione dell'azienda.

Cohen, un trentenne milionario divenuto famoso per aver trasformato l'azienda di famiglia in Chewy, un impero della distribuzione del cibo per animali, lo scorso dicembre ha comprato circa il 13% di GameStop, con l'obiettivo di entrare a far parte della dirigenza e salvare la celebre catena, trasformandola nella "destinazione finale per tutti i videogiocatori".

Ryan Cohen è l'uomo che guiderà la trasformazione di GameStop.

È stato questo evento che ha spinto diversi investitori privati a credere nella rinascita di GameStop (un evento parallelo allo short squeeze di gennaio), soprattutto nel lungo periodo. La notizia che è arrivata ieri dall'azienda dà forza a queste teorie: GameStop ha creato una speciale commissione formata da Alan Attal, Ryan Cohen e Kurt Wolf per accelerare lo sviluppo e la trasformazione del business tradizionale della catena. Cohen sarà alla guida di questo gruppo.

L'obiettivo del comitato è quello di trovare un nuovo COO, trovare due dirigenti per il costume care e l'e-commerce e cercare quello strategie che possano trasformare GameStop in un'azienda tecnologica e contribuire a creare un valore duraturo per gli azionisti. Questo comitato sarà responsabile della valutazione delle aree che includono gli attuali obiettivi operativi di GameStop, la struttura del capitale e le priorità di allocazione delle risorse, le capacità digitali, l'impronta organizzativa e il personale. In altre parole vogliono rivoluzionare l'azienda.

La reazione dei mercati è stata forte: le azioni sono cresciute del 41% in una sola sessione di borsa, toccando anche quota 210 dollari.