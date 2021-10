Incassi mobile: Google Play a quota 21.5 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto all'App Store

Nonostante il rallentamento della crescita annuale, il mercato mobile ha continuato ad ampliarsi durante la pandemia con un incremento del 15% nel terzo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un totale di 33,6 miliardi di dollari di spesa in applicazioni mobile. Buona parte di questa cifra, secondo quanto rilevato da MejoresApuestas.com, dipende dalle applicazioni del Google Play Store che continua ad incassare quasi il doppio dell'App Store di Apple nel medesimo periodo.

Sempre secondo i dati in questione, le entrate del Google Play Store sono aumentate nel 13% rispetto al terzo trimestre del 2021, arrivando a un totale di 21.5 miliardi di dollari per i tre mesi appena trascorsi a fronte di un incremento di 2.5 miliardi di entrate. Per l'App Store si parla invece di un incremento di 1.8 miliardi, con un totale di 12.1 miliardi di incassi, che risulta inferiore, in senso assoluto, rispetto alle entrate registrate da Google, ma che corrisponde a un più ampio incremento del 17% e mantiene sostanzialmente invariato il rapporto di vendita tra i due store, quasi doppio in favore del Google Play Store. Ma la cosa non non sorprende, visto l'enorme numero di smartphone Android in circolazione. Quello che sorprende è che per entrambi gli store l'aumento degli incassi è andato di pari passo con una diminuzione dei download di circa due punti percentuali.

A quanto pare il COVID-19 ha spinto l'utenza a prendere più seriamente gli investimenti sulle applicazioni mobile, anche se lo store Google include un sacco di ottimi giochi gratuiti, aiutata anche dalla campagna di Google per in funzione della qualità che ha portato alla rimozione di 190 mila applicazioni dal Google Play Store, passate da 2.97 a 2.78 milioni. In gran parte il motivo è dipeso dalle nuove politiche di Google che hanno portato alla rimozione di app regolari e solo per 12.300 applicazioni si è trattato di problemi legati alla qualità delle stesse. Qui trovate il report completo, con tutte le fonti e i grafici di riferimento.