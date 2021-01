GTA 5: video mostra la super mod di Superman, con tutti i suoi poteri inclusi

JulioNiB ha svelato tramite un nuovo video YouTube la super mod di Superman per GTA 5, attualmente disponibile al download. Questa mod non è in realtà completamente nuova, in quanto si basa sulla precedente creata sempre da JulioNiB, ma promette ora di essere la versione migliore e definitiva dedicata a Superman per GTA 5.

La mod introduce, prima di tutto, la super forza, la super velocità e il volo super sonico. Inoltre, introduce la rigenerazione della salute e una meccanica legata al Sole: Superman in GTA 5 può infatti ricaricare la propria energia per i poteri tramite il Sole.

Ovviamente questa mod per Superman in GTA 5 introduce anche attacchi corpo a corpo, caricati e varie combo. Permette di afferrare e lanciare i nemici, trasportare le persone in modo gentile e personalizzare la propria tuta tramite il file "suit.ini".

Infine, non mancano una serie di super poteri, fondamentali per poter essere un vero Superman. Avremo un attacco laser, un laser in grado di tagliare, un colpo laser esplosivo, uno che vaporizza, la capacità di disarmare gli avversari "scaldando" l'arma. Potremo anche staccare la testa e il cuore dei nemici, stritolandoli nella mano subito dopo. Potremo bruciare gli occhi o l'intera testa dei nemici con i laser. Potremo anche soffiare un super vento oppure uno congelante e, infine, emettere un colpo di energia solare.

JulioNiB è un modder talentuoso e ha rilasciato per GTA 5 non solo le mod per Superman, ma anche alcune dedicate a Thanos, Spider-Man, Predator, Magneto, Hulk, Dragon Ball, Flash, Green Goblin e Ghostrider, solo per citare i nomi più famosi. Potete trovare la mod di Superman al seguente indirizzo.

Infine, vi segnaliamo che l'annuncio di GTA 6 è atteso nel 2021 con uscita nel 2022, lo suggerisce un musicista assunto da Rockstar.