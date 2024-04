Hellblade 2: sviluppatore di Ninja Theory parla di framerate, ma un influencer italiano lo accusa di aver usato un'IA per la risposta

La spiegazione e la risposta

Lo scambio tra i due

Carpinato ha provato a spiegare, in modo tecnico e competente, considerando la sua vastissima esperienza, la differenza che passa tra 30 e 60fps a livello di sviluppo e il perché si scelga un certo framerate invece di un altro: "Quando si parla di framerate in un videogioco, entrano in gioco concetti di tempo e qualità. Far girare un gioco a 60fps implica che ciascun frame viene generato in circa 16,6 millisecondi, mentre a 30fps ogni frame richiede circa 33,3 millisecondi per essere creato. Questi tempi definiscono il "budget" di tempo a disposizione per renderizzare ogni frame. Optare per un framerate di 60fps riduce a metà il tempo disponibile per il rendering di ogni frame, influenzando la qualità grafica finale."

Il suo post prosegue con altri dettagli tecnici oggettivi, che spiegano ancora meglio il perché di certe scelte, con anche degli esempi chiarificatori: "Questa limitazione temporale è un vincolo intrinseco che non può essere superato o ottimizzato oltre certi limiti. Per sfruttare al meglio le capacità grafiche di un hardware, occorre incrementare il tempo disponibile per renderizzare ciascun frame, il che significa ridurre il numero di fps. Questo concetto è analogo a quello di artisti che realizzano disegni in tempi limitati (10 minuti, 1 minuto, 10 secondi): minor tempo comporta una riduzione della qualità e dei dettagli possibili."

Dopo aver spiegato come funziona tecnicamente la differenza tra 30 e 60fps a livello di sviluppo, Carpinato è entrato più nel dettaglio, toccando la polemica che ha riguardato la scelta dei 30fps per Senua's Saga: Hellblade 2, pur non citando mai direttamente il gioco: "Il termine "cinematografico" usato per descrivere i giochi a 30fps non si riferisce tanto al numero di frame per sé, ma alla possibilità di migliorare significativamente la qualità grafica e i dettagli. Ad esempio, in un ipotetico gioco "Sabaku No Game", ottimizzato per PS5 con l'intento di massimizzare la resa grafica e l'immersività, scegliere di operare a 60fps comprometterebbe il livello di dettaglio e qualità visiva che si potrebbe invece ottenere a 30fps. Non tutti i giochi mirano alla massima fedeltà grafica o all'iperrealismo. Esistono titoli dove la rapidità di risposta è prioritaria rispetto alla qualità visiva, così come giochi dove l'immersività è fondamentale. La scelta del framerate, quindi, dipende dagli obiettivi specifici del design del gioco."

Le conclusioni cui giunge dopo aver illustrato la questione, parlando della scelta che viene operata di volta in volta dai team di sviluppo, che riguarda più la visione artistica del titolo che altro: "Alla fine bisogna sempre scendere a compromessi, e la scelta tra il fulgore di 60fps e la maestosità visiva a 30fps non è mai stata una questione di superiorità, ma di visione: quale mondo vuoi che i tuoi giocatori esplorino, quello dell'istantanea reattività o dell'immersione senza confini? E questa, nella maggior parte dei casi, non è una decisione che spetta ai giocatori, ma al game design."

Da notare che Carpinato, nella sua lunga carriera, ha lavorato per BiscuitWay, Tripoow, Stormind Games, Red Raion e attualmente è in Ninja Theory, quindi è un professionista riconosciuto e con una vasta esperienza alle spalle.

Leggiamo la risposta data da Sabaku al suo post: "Gaetano Carpinato no pun, ma è un tuo genuino commento, un copypasta o una risposta generata da una IA?" Secondo voi?