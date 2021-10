Effetto iPhone 13: gli effetti sulle ricerche degli italiani nelle ultime statistiche di idealo

Il lancio dei nuovi iPhone 13 ha generato un punto di riferimento per una nuova ricerca di idealo, l'importante comparatore di prezzi tedesco che ha analizzato i dati del portale italiano rilevando un'enorme crescita dell'interesse verso l'intera gamma di prodotti Apple. Questo, prevedibilmente, in seguito alla presentazione e poi al lancio effettivo della serie iPhone 13, qui la nostra recensione del lussuoso Apple iPhone 13 Max, affiancata come sappiamo dai nuovi Apple Watch e dai nuovi iPad.

L'interesse generato dal lancio di un prodotto di richiamo è un'ovvietà, ma in questo caso a essere rilevante è l'entità dell'incremento nelle ricerche che hanno toccato il picco il 24 settembre, giorno effettivo di lancio di iPhone 13, con un incremento nelle intenzioni di acquisto vertiginoso. Non è un caso che idealo parli di un iPhone effect, evidente nell'incremento del 55.3%, tra il 14 e l'11 ottobre, dell'interesse nell'acquisto di prodotti Apple. Abbastanza da spingerli, nelle ricerche, allo stesso livello dei prodotti Android, più numerosi e quindi solitamente più gettonati, che hanno invece subito un'inflessone del -10,6%. Di seguito il grafico dei dati rilevati da idealo che mostra l'entità dell'incremento dell'interesse per i prodotti Apple sul portale italiano di idealo.