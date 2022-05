LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è il gioco del mese di aprile 2022

Il mese appena trascorso non verrà ricordato probabilmente come uno dei più ricchi e movimentati visti nella storia dei videogiochi, ma i buoni titoli non sono certo mancati, sebbene alla fine non vi sia stata molta battaglia per l'elezione del gioco del mese di aprile 2022. Tanto è vero che le scelte si sono infine concentrate su una singola opzione che ha praticamente catalizzato l'attenzione della maggior parte del pubblico e anche della stampa, ovvero LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Questo sebbene siano emerse, soprattutto verso gli ultimi giorni del periodo preso in considerazione, anche altri prodotti molto interessanti. Parliamo in particolare di Rogue Legacy 2, che in base a quanto emerge anche da Metacritic sembra essere uno dei giochi di maggior rilievo di questa prima parte dell'anno 2022. Con un Metascore sopra il 90, sebbene ancora basato su poche recensioni, il gioco ha ricevuto meno attenzione del dovuto per il suo essere uscito proprio negli ultimi giorni del mese, dunque c'è stato poco tempo materiale per poterlo approfondire. Buona parte della lineup di aprile era composta, ancora una volta da giochi indie di vario tipo, ma non sono mancate nemmeno le produzioni di più grosso calibro, come Nintendo Switch Sports che potrebbe rappresentare il nuovo fenomeno di massa per la console Nintendo, anche se difficilmente potrà replicare il successo travolgente del capostipite per Wii. Insomma, in generale è stato un mese piuttosto di transizione, in attesa della stagione degli annunci e delle presentazioni che partirà tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, verso una seconda metà dell'anno che ha ancora parecchie incognite da scoprire.

La scelta della redazione LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, uno screenshot del gioco L'elezione del gioco del mese di aprile 2022 da parte della redazione ha restituito un risultato netto e inequivocabile con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker al primo posto e con notevole distacco rispetto agli altri titoli. Come abbiamo riferito anche nella nostra recensione, il gioco Warner Bros. rappresenta un lavoro mastodontico da parte di TT Games, che recupera tutti gli elementi di forza storici della serie in una sorta di summa del lavoro svolto dal team sulla licenza in questione, riassumendo i 9 film della saga degli Skywalker in un unico prodotto videoludico dotato di grande carisma. Anche in questo caso, le storie sono rilette secondo un registro decisamente umoristico, pur presentando anche momenti epici e iconici della serie, in un titolo che mischia l'action all'adventure nel tipico stile LEGO, con vari innesti che derivano dalla tradizione del gioco di ruolo. Insomma, un primo posto decisamente meritato per il nuovo maxi-gioco, che rilancia la visione del team sulle reinterpretazioni cinematografiche in chiave LEGO. Al secondo posto, a un notevole distacco dalla prima posizione, si è piazzato 13 Sentinels: Aegis Rim per Nintendo Switch. Chernobylite, un'immagine del gioco Il titolo Atlus e Vanillaware è sicuramente uno dei giochi più belli usciti in questo mese e non solo, considerando che si sarebbe meritato anche qualcosa di più se non si fosse trattato di un semplice porting di un gioco uscito ormai due anni e mezzo fa sulle piattaforme Sony. A breve distanza, il terzo posto è occupato da Chernobylite, il survival con elementi horror di The Farm 51 che è arrivato ad aprile anche su PS5 e Xbox Series X|S con una versione specificamente studiata per le piattaforme next gen, dopo l'uscita e l'ottima impressione che aveva già fatto l'anno scorso su PC. Fuori dal podio troviamo il suddetto Rogue Legacy 2, che avrebbe sicuramente meritato qualcosa di più ma si è trovato alquanto penalizzato dall'uscita a brevissima distanza dalla somministrazione del sondaggio.