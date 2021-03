Lenovo apre Legion Community: una piattaforma con eventi, esport e sconti sul gaming

Lenovo ha lanciato anche in Italia e in altri paesi di Europa e area EMEA la sua Legion Community, ovvero una sorta di piattaforma online dedicata esclusivamente al gaming, dove gli utenti possono registrarsi per partecipare ad eventi, incontri, sconti e promozioni varie.

Si tratta di una sorta di portale che conduce a diverse aree, suddivise anche per lingua, che ha l'intento di mettere in comunicazione gli utenti tra loro e direttamente con Lenovo, con la volontà di costruire una community di videogiocatori accomunati dai prodotti Lenovo, con particolare occhio di riguardo agli esport, ovviamente.

Potete accedere alla Legion Community a questo indirizzo, con la possibilità di creare un account e prendere parte alla piattaforma creata da Lenovo fin da oggi, 9 marzo 2021, cominciando a navigare fra i suoi contenuti, che verranno ovviamente espansi nel prossimo periodo.

Intanto, evidenziamo peraltro una prima sorpresa molto interessante, per coloro che vogliono prendere parte all'iniziativa: un codice sconto che consente di acquistare il Legion Phone Duel con una sostanziosa riduzione di prezzo pari a €300 rispetto al costo di listino, che parte da 899 euro.

Proprio su Lenovo Legion abbiamo pubblicato uno speciale al CES 2021 dedicato ai nuovi portatili da gioco da parte della compagnia cinese, evidentemente sempre più proiettata in ambito gaming.