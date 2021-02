Luca, primo teaser trailer del nuovo film Pixar ambientato in Italia

Disney ha pubblicato il primo teaser trailer di Luca, il nuovo film animato di Pixar in arrivo a giugno 2021, chissà se nei cinema o solo su Disney+, come accaduto con Soul e Onward.

Come potete capire da alcuni dettagli del trailer, musica in testa, Luca è ambientato in Italia e racconta la storia dell'estate di un gruppo di ragazzini, che scoprono di avere una natura particolare.

Luca è stato realizzato dallo stesso team di Toy Story, Coco e Inside Out e sembra promettere davvero bene, quantomeno per l'originalità dell'ambientazione. Sicuramente meriterebbe di essere visto sul grande schermo, ma non è scontato che sia possibile, tra la pandemia ancora rampante e il successo di Disney+ che ha spostato il focus della casa americana proprio sul servizio di video streaming. Non per niente si stanno moltiplicando le prime visione esclusive per gli abbonati, come Mulan o i già citati Soul e Onward.