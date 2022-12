Mercoledì, il cosplay di caterpillar_cos mostra il lato più nascosto del personaggio

Vediamo questo cosplay di Mercoledì, la figlia degli Addams che ha appena ricevuto una serie monografica su Netflix di enorme successo, realizzato da caterpillar_cos per mostrare uno dei lati più nascosti e intimi del personaggio.

Come potete vedere, il costume è realizzato in modo rigorosissimo e rappresenta alla perfezione l'anima oscura di questa Mary Sue pop dark di ultima generazione, che tanto successo sta raccogliendo in giro per il mondo.

Naturalmente anche il lato nascosto è rigorosamente in nero, in linea con il vestito, in modo da riflettere il carattere del personaggio anche al di là dello stesso e di ciò che si è visto sul piccolo schermo.

Interessante anche la cura per i dettagli, come lo smalto nero, le trecce e l'espressione della cosplayer, da cui non traspare la minima allegria. Insomma, i fan del telefilm del momento saranno felici di questa Mercoledì