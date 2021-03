MicroProse Soccer: è disponibile su Steam (in sconto) il leggendario gioco per PC del 1988

Su Steam è disponibile il leggendario MicroProse Soccer. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno dei primi giochi di calcio per PC, targato 1988. È disponibile per pochi euro e, fino al 12 marzo 2021, con il 33% di sconto. Basteranno solo 3,81 euro per mettere le mani su questo pezzo di storia dell'industria dei videogiochi.

Per coloro che cominciano ad avere qualche primavera di troppo sulle spalle, MicroProse Soccer è stato per molto tempo IL calcio. Si tratta di una riproduzione a volo d'uccello del più giocato sport al mondo, con tanto di partite a 11, replay dopo i gol e sfide a calcetto.

Si tratta del gioco che ha gettato le basi per successi come Kick-Off e Sensible Soccer. Il sistema di gioco è quanto di più semplice e intuitivo al mondo, ma non per questo sarà semplice vincere. Ci sono, infatti, diversi trucchi da imparare, come colpi di testa, scivolate e, ovviamente, il tiro a banana. Ci sono 29 squadre, il multiplayer in locale, i replay e tante competizioni differenti, dalla Coppa del Mondo alle sfide internazionali.

Per farlo girare, poi, basta letteralmente un PC che si accende. A questo indirizzo potrete trovare la pagina Steam del gioco. Di seguito, invece, vi proponiamo il trailer di gioco, per un tuffo nostalgico nel passato.