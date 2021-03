Microsoft Xbox dà il benvenuto a Bethesda e conferma le future esclusive

Microsoft ha acquisito Bethesda in via definitiva e arriva finalmente il benvenuto ufficiale della compagnia all'interno di Xbox Games Studios, con il messaggio che comprende anche la conferma di esclusive Xbox e PC che arriveranno nel prossimo futuro.

"Questo è un giorno esaltante per Xbox, oggi completiamo ufficialmente l'acquisizione di ZeniMax Media, la compagnia che controlla Bethesda Softworks", ha scritto Phil Spencer, capo di Xbox, sul blog ufficiale Xbox Wire. Come avevamo anticipato, anche la commissione Europea ha infine dato il via libera all'operazione e il merging si è concluso con l'acquisizione totale di ZeniMax da parte di Microsoft.

Questo comporta l'arrivo di Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios all'interno degli Xbox Games Studios come team first party per Microsoft, con tutte le squadre già al lavoro su numerosi progetti che andranno a ingrossare in maniera sostanziale il portfolio di Xbox Games Studios.

All'interno di tutto questo prosegue l'annosa domanda: i giochi Bethesda e degli altri team saranno esclusive Xbox? Una risposta parziale arriva proprio dal messaggio di Spencer, il quale conferma che "alcuni nuovi titoli in futuro saranno esclusive Xbox e PC", ribadendo che Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Game Pass saranno "il miglior luogo per fruire dei nuovi giochi Bethesda".

"Come abbiamo detto in precedenza, è di fondamentale importanza che Bethesda continui a creare giochi nel modo in cui l'ha fatto sempre in precedenza. Non vediamo l'ora di potenziare i team creativi della compagnia in modo da far loro raggiungere ancora più giocatori in tutto il mondo, aiutando a rendere i futuri giochi Bethesda i più grandi e popolari anche rispetto alla loro stessa storia. Xbox e Bethesda hanno una visione condivisa da molto tempo sul futuro del gaming, sia da fan che da creatori, gli sviluppatori Bethesda capiscono il potenziale di Xbox Game Pass".

Inoltre, Spencer ha colto l'occasione per ricordare l'amico e fondatore di ZeniMax Media Robert A. Altman, scomparso proprio di recente, ringraziandolo per quanto fatto e ricordando il suo contributo alla crescita dell'industria videoludica.

Nel frattempo, Bethesda si sta già espandendo, alla ricerca di ben 189 nuovi dipendenti da aggiungere al proprio organico. Riportiamo qui sopra anche il video celebrativo pubblicato da Bethesda in questi minuti per ricordare la storia della compagnia e salutare l'ingresso all'interno di Microsoft e Xbox Games Studios.