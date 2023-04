Monster Hunter Now: i mostri arrivano nella realtà aumentata

Niantic e Capcom hanno appena annunciato Monster Hunter Now, un nuovo gioco per dispositivi mobile che porta la serie di caccia nelle strade, nei parchi e nei quartieri di tutto il mondo.

I creatori di Pokémon GO puntano a pubblicare il gioco per settembre 2023, sia su iOS sia su Android. I giocatori interessati possono iscriversi già da ora alla beta su monsterhunternow.com.

I giocatori, che in Monster Hunter Now saranno ovviamente definiti "cacciatori", potranno avventurarsi dovunque nel mondo reale alla ricerca dei mostri più feroci, formando squadre con altri appassionati per portare a termine le missioni: quest'ultimo aspetto contribuisce ad aggiungere all'esperienza un importante elemento di socialità. Inoltre, viene promesso che giocando direttamente su smartphone, invitare i propri amici a prendere parte al gioco sarà veramente semplice e intuitivo.

Ryozo Tsujimoto, produttore della serie Monster Hunter per CAPCOM, ha detto che "Monster Hunter Now presenterà agli appassionati una nuova modalità di gioco senza precedenti: i giocatori saranno infatti incoraggiati ad uscire insieme al proprio Palico, esplorare i propri dintorni e incontrare mostri incredibili direttamente nel mondo reale."

Che si tratti di giocatori di Monster Hunter di vecchia data, di appassionati che non ci si approcciano da tempo o neofiti della serie Monster Hunter Now pare un progetto nato e pensato in modo che le persone possano divertirsi facilmente al proprio ritmo e secondo le proprie esigenze: per esempio, i cacciatori avranno la possibilità di contrassegnare i mostri che incontrano mentre vanno al lavoro o a scuola per potere dare loro la caccia in seguito, anche dopo aver chiuso l'applicazione.

Monster Hunter Now si basa su geolocalizzazione e realtà aumentata, sovrapponendo al mondo reale creature fantastiche e feroci: l'app è infatti stata progettata su Lightship, piattaforma proprietaria dell'azienda californiana dedicata allo sviluppo di esperienze nel "metaverso del mondo reale" sempre più coinvolgenti.

E voi cosa ne pensate di questo annuncio? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.