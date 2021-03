Nintendo Switch: 3 nuovi amiibo a tema Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin

Nintendo of America ha svelato al mondo tre nuovi amiibo per Nintendo Switch. Le nuove creazioni sono di alta qualità come sempre e, in questo caso, sono legate a Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Precisamente, avremo modo di acquistare un amiibo di Ena che trasporta un uovo di Rathalos, un Razewing Ratha e un amiibo di Tsukino. Ogni amiibo, quando usato in-game, sblocca uno speciale set di armature. Potete vedere le immagini in calce alla notizia.

Questi tre amiibo di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin saranno disponibili al D1 del gioco e saranno venduti singolarmente fino a esaurimento scorte. Non è una sorpresa che il gioco di Capcom abbia ricevuto la propria linea di prodotti dedicati: il predecessore ha infatti ricevuto ben sei action figure quando è stato rilasciato in Giappone nel 2016. Sfortunatamente tali amiibo non sono stai commercializzati al di fuori del territorio nipponico e sono quindi diventate un oggetto da collezione molto raro per gli appassionati occidentali.

L'annuncio di questi amiibo è stato fatto da Nintendo of America e per il momento non ci sono conferme da parte del profilo Twitter di Nintendo Italia, badate bene. Vi ricordiamo che questo mese arriveranno ben sei nuovi amiibo: Banjo & Kazooie, Byleth, e Terry Bogard dalla linea di Super Smash Bros., oltre che Palamute, Palico, e Magnamalo da Monster Hunter Rise.

Ci aspettiamo inoltre che Nintendo sveli i prossimi amiibo di Super Smash Bros. nel prossimo futuro. Speriamo non si debba attendere troppo. Vi segnaliamo infine che Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è stato annunciato anche per PC, su Steam.