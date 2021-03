Nintendo Switch: update 11.4.0 presto in arrivo, quali novità introdurrà?

Nintendo Switch riceverà presto un nuovo aggiornamento, precisamente parliamo dell'update 11.4.0. L'informazione arriva da ylws8bot che si occupa di rilevare il caricamento di update di sistema per Nintendo Switch all'interno dei server della grande N. Ovviamente non è noto al momento il contenuto di questa patch, quindi dovremo attendere il rilascio per saperne di più.

Come sempre potrebbe trattarsi di un normale aggiornamento che si occupa di risolvere piccoli problemi e di ottimizzare la stabilità della console. I giocatori che hanno risposto al tweet, che potete vedere in calce, hanno commentato poco speranzosi riguardo a questo update 11.4.0, ma uno di essi fa notare che si tratta di un interessante "salto in avanti" rispetto all'attuale versione, ovvero la 11.0.1 che è stato distribuito nel dicembre 2020.

Nintendo Switch: update 11.4.0, quali grandi sorprese ci aspettano?

Questo passaggio a un update numericamente così "avanzato" ha effettivamente un significato, oppure anche in questo caso non ci sarà nulla di rilevante per i giocatori di Nintendo Switch? Molti continuano a sperare che la Grande N abbia intenzione di introdurre le cartelle così da poter gestire in modo più ordinato la propria homepage che dopo anni pare ancora molto scarna e limitata.

Per il momento possiamo solo attendere che l'update 11.4.0 sia effettivamente disponibile così da poter vedere in prima persona se vi saranno novità - e in caso quali -. In attesa di nuove informazioni, vi segnaliamo i 3 nuovi amiibo a tema Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Infine, ecco i 35 giochi più venduti di sempre sulla console in Giappone.