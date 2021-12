NordVPN: ancora poche ore per approfittare di 4 mesi gratis e del 73% di sconto

Mancano davvero poche ore prima della scadenza dell'offerta. Multiplayer.it e NordVPN vi danno la possibilità di mettere le mani su di un abbonamento per questo utilissimo strumento di privacy con il 73% di sconto sul piano biennale e ben 4 mesi di abbonamento gratuiti.

Per accedere a questa offerta basterà andare a questo indirizzo.

Per chi non lo sapesse, la VPN è uno strumento per il mantenimento della privacy estremamente utile. Una VPN, infatti, rende i tuoi dati online illeggibili per gli altri, dato che saranno in grado di rintracciare il tuo indirizzo IP e la tua posizione. Collegandosi a NordVPN, invece, sarai libero di goderti Internet in completa privacy. Con NordVPN, infatti, tutti i dati che invii e ricevi online viaggiano attraverso un tunnel crittografato.

NordVPN funziona su tutte le piattaforme più usate, tra cui Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Grazie a un unico abbonamento sarà possibile collegare fino a 6 dispositivi, inclusi il tuo smart tv e il tuo router.

Collegarsi, inoltre, non rallenterà il tuo traffico dati: NordVPN garantisce dei server ultra veloci ottimizzati per il P2P e non applica alcuna limitazione alla larghezza di banda. Questo vuol dire che i suoi utenti possono fare tutto quello che gli aggrada senza dover abbassare gli scudi della protezione per gli eccessivi dati processati.

Nel caso in cui vogliate provare l'offerta, oltretutto, ci sono 30 giorni garantiti di "soddisfatti o rimborsati". Come vi dicevamo, a questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.